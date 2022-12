Aggredito da un orso, si salva grazie al cane: "Pensavo di morire"

È strato aggredito da un’orsa che lo ha ferito all’addome e alle gambe. Ma è riuscito a fuggire aiutato dal suo cane, che lo ha difeso permettendogli di trovare rifugio sopra un albero. È la terribile avventura occorsa a un 33enne della provincia di Frosinone che si trovava ai margini del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in località San Donato Val Comino.

Il racconto choc

Antonio Rabbia, 33 anni, originario di Formia ma residente ad Ausonia, in provincia di Frosinone, lo scorso 21 dicembre è andato a fare una passeggiata in montagna assieme al suo cane. Una passione che coltiva da anni rendendolo dunque esperto dei sentieri che si trovano ai confini tra Lazio e Abruzzo. L’incontro con l’orsa è avvenuto ai margini della strada provinciale 666 per Forca d’Acero, proprio nei pressi del parco nazionale. Dietro a una curva, Rabbia ha visto due orsetti, alti poco più di un metro. Ma subito dietro di loro è apparsa una gigantesca mamma orsa.

Il resto lo ha raccontato lui stesso, ancora scosso dall’accaduto: " All’improvviso il mio cane ha alzato di scatto la testa. Mi sono girato e a una quarantina di metri ho visto due orsetti alti circa un metro. Dietro di loro è apparsa la mamma, un animale gigantesco, alto almeno un paio di metri, sicuramente più di me. L’ho vista alzarsi in piedi. Ho avuto paura. È partita di scatto verso di me, ha percorso una quarantina di metri in un baleno, con una velocità incredibile mi ha raggiunto. La mia reazione istintiva è stata una torsione con il busto per evitare il morso, così mi ha preso di striscio. Siamo rotolati insieme giù nella scarpata. Io mi sono aggrappato a un albero e mi sono fermato, l’orso no. Ho pensato di morire" . Antonio trova la forza di aggrapparsi e salire sull’albero, nonostante le ferite. Il cane ha poi evitato il peggio, proteggendo il padrone e distraendo l’orsa. Lo stesso cane, probabilmente spaventato, è fuggito nel bosco. Tre giorni dopo i fatti il lieto fine, con il cane che è stato ritrovato e riportato al padrone.

Il messaggio alla moglie

Antonio Rabbia, sanguinante e spaventato, ha trovato la forza di mettersi al sicuro e mandare un messaggio alla moglie, che ha a sua volta dato l’allarme. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino dove i medici gli hanno dato una prognosi di 20 giorni. E ora si è rivolto a un avvocato per chiedere un risarcimento danni.

La versione del Parco nazionale