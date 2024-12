Agguato nel Barese: 19enne ucciso in strada a colpi di pistola

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora sangue nel Barese. Nella serata di ieri un 19enne ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, in pieno centro, verso le ore 20. La tragedia si è consumata a Sannicandro di Bari, in piazza Moro: il ragazzo è stato freddato nei pressi di un esercizio per distribuzione bevande e per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima è Gabriele De Cicco: dopo essere stato colpito si è accasciato a terra, sanguinante, e ha smesso di respirare. Al momento non è chiara la dinamica dell'agguato, così come non si sa chi abbia premuto il grilletto: la caccia all'assassino è partita e si proverà a individuarlo il prima possibile.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che, dopo aver svolto i primi rilievi del caso, dovranno cercare di fare luce sulla vicenda. Sono tanti gli interrogativi. Chi ha fatto partire il colpo fatale che ha posto la parola fine alla vita del giovane? Il luogo, non lontano da un punto vendita di bevande e cibo aperto 24 ore su 24, è casuale o è stato scelto per un motivo preciso? Si tratta di un piano preparato e architettato nei minimi particolari o è l'esito finale di una situazione sfuggita di mano? L'episodio è legato a un'altra vicenda avvenuta sempre a Sannicandro a marzo e quindi sarebbe una vendetta? Va ricordato che proprio pochi mesi fa un 22enne era stato ferito a colpi di pistola, ma alla fine è riuscito a salvarsi in ospedale.

Soprattutto su questi punti sono al lavoro gli investigatori.

Potrebbero rivelarsi preziose le immagini catturare dalle eventualiinstallate nei paraggi, così come potrebbero assumere un importante valore i racconti forniti da possibiliche potrebbero essere ascoltati nella speranza di ottenere informazioni preziose. Inoltre si resta in attesa dell'esito del primo esame sul cadavere del 19enne. Purtroppo i soccorsi disperati del 118 si sono rivelati vani: i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.