Aizza il pitbull contro i carabinieri, arrestato 44enne: ferito uno dei militari

Prima ha molestato e minacciato le persone che si trovavano su una spiaggia di Anzio, brandendo un martello che stringeva in mano e aizzando contro di loro il suo pitbull poi, dopo l'arrivo sul posto dei carabinieri, ha fatto altrettanto nei confronti degli stessi uomini dell'Arma, uno dei quali è stato morso dal cane.

L'episodio, stando a quanto riferito da Canale 10, si è verificato nella serata di ieri, venerdì 28 luglio, all’altezza dello stabilimento Lido Garda, nei pressi del civico 74 di via Ardeatina. In evidente stato di agitazione, probabilmente dovuto all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, l'uomo si è recato sul lungomare e ha iniziato a terrorizzare i presenti, agitando in modo minaccioso contro di essi un martello che aveva con sé. Intimoriti anche per la presenza di un pitbull di grandi dimensioni che l'individuo portava al guinzaglio, temendo per la propria incolumità, i passanti hanno deciso di contattere il 112 per chiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine.

Sono passate da poco le ore 22:00, quando in via Ardeatina sopraggiungono due pattuglie dei carabinieri del comando di Anzio e del locale nucleo operativo radiomobile. I militari comprendono fin da subito cosa abbia scatenato il panico tra gli avventori della spiaggia, e tentano invano di ricondurre l'uomo a più miti consigli. Tutto inutile, dato che alla vista degli uomini dell'Arma l'individuo, un uomo di 44 anni del posto peraltro già noto alle forze dell'ordine, sembra agitarsi ancora di più.

Dopo aver brandito il martello che stringeva in mano anche contro i militari, il 44enne inizia ad aizzare il proprio pitbull: sovraeccitato dal padrone, l'animale aggredisce un carabiniere e lo morde, ferendolo all'altezza dell'addome. Gli uomini dell'Arma riescono ad avere la meglio sul cane utilizzando una sorta di manganello in genere usato proprio in situazioni simili, quindi riescono a bloccare il facinoroso a terra prima di far scattare le manette ai suoi polsi.

L'individuo, residente ad Anzio e con una serie di precedenti alle spalle, viene arrestato e quindi condotto in caserma per le consuete operazioni di identificazione e incriminazione: durante la perquisizione, peraltro, i militari rinvengono anche un grosso coltello, arma che si aggiunge al martello già brandito in spiaggia contro gli avventori.

Per il militare ferito dal pitbull si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso: per lui il personale medico ha stabilito una prognosi di 15 giorni. Il cane, invece, è stato affidato alle cure del servizio di competenza della Asl, che ha valutato anche le condizioni generali di salute dell'animale.