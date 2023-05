Emilia-Romagna: contro il rischio sanitario scattano le vaccinazioni di massa

Inizieranno oggi, venerdì 26 maggio, le vaccinazioni straordinarie antitetaniche nelle aree colpite dell'alluvione in Emilia-Romagna: lo ha fatto sapere l'Ausl della Romagna che ha iniziato le somministrazioni da Conselice, in provincia di Ravenna, una delle aree a maggior rischio sanitario. Le vaccinazioni si potranno fare " senza appuntamento, solo per i residenti del Comune " ma sono stati menzionati anche tutti gli ambulatori vaccinali di Lugo, Faenza, Ravenna e Cervia dove, seguendo in classici orari di apertura, i cittadini interessati potranno recarsi.

A chi è rivolto l'invito

La necessità nasce dal fatto che le acque alluvionali " possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche e da rifiuti agricoli o industriali con possibili impatti sulla salute ", spiega nel suo comunicato l'Azienda unità sanitaria locale. Niente panico e, soprattutto, la vaccinazione non è rivolta a tutti i residenti ma soltanto a coloro i quali non hanno mai ricevuto il vaccino anti-tetano o chi è stato vaccinato da più di 10 anni. E poi c'è anche un altro distinguo: a essere più esposti sono, logicamente, i migliaia di volontari che da giorni spalano il fango e svolgono varie attività nelle zone alluvionate. Le vaccinazioni sono disponibili anche nella provincia di Forlì-Cesena (Savignano sul Rubicone) e di Rimini (ambulatori dell'Igiene Pubblica di via Coriano 38).

Quali sono i rischi

Come detto, oltre al pericolo dovuto al tetano che è una malattia infettiva acuta ma non contagiosa dovuta a un bacillo che cresce in assenza di ossigeno, negli ambienti alluvionati esiste il rischio di infezioni gastrointestinali perché " quando l’alluvione impatta sul sistema fognario e sui reflui, c’è un maggiore rischio di contrarre infezioni a carico del sistema gastrointestinale che si manifestano con vomito e/o diarrea", spiega l'Ausl. Da qui, il consiglio di non toccare occhi, naso e bocca con le mani sporche di fango e lavarle spesso con acqua e sapone. Un altro pericolo può derivare da muffe e spore generate da acqua e umidità. Molto importante " arieggiare il più possibile le zone della casa colpite dall’alluvione, per favorire l’asciugatura di pareti e pavimenti", mantenendo una correzza ventilazione. Se si è certi della presenza di muffe e sporte il consiglio è quello di indossare una mascherina FFP2.

Il vademecum sanitario

L'Ausl Romagna ha poi delinato alcune linee guida per evitare di contagiarsi e non esporsi a situazioni rischiose che possono compromettere la propria sicurezza e salute. Tra queste c'è il consiglio di svolgere " le attività di pulizia e sgombero compatibilmente alle tue condizioni di salute e capacità psicofisiche" con un abbigliamento raccomandato che comprente guanti e stivali impermeabili che si possono lavare e disinfettare facilmente, un abbigliamento lavabile a 60°C oltre, laddove possibile, a un paio di occhiali o visiera in materiale lavabile e disinfettabile. Tra le norme di comportamento i consigli riguardano l'attraversamento di acque poco profonde indossando sempre calzature adeguate; evitare contatto con fango e acqua alluvionate; proteggere la cute per non esporla a lesioni e piccoli tagli o ferite; evitare di esporre i bambini all'acqua alluvionata e gestire adeguatamente i rifiuti prestando " attenzione alla tipologia di rifiuto/materiale che si sta maneggiando, soprattutto se prodotti chimici o contenenti sostanze tossiche/pericolose, materiali e sostanze sconosciute ".

Infine, ecco anche 4 consigli dispensati dall'Ausl Romagna per pulizia e disinfezione iniziando dal lavaggio con acqua calda e detergenti di " tutte le superfici dure come muri e pavimenti. Se si tratta di superfici ruvide strofina con una spazzola rigida ricordando di proteggere le vie respiratorie dalle polveri";