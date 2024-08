Altro incendio a Roma, fiamme tra Monte Carnevale e Maccarese: pista chiusa a Fiumicino

Ascolta ora 00:00 00:00

Un incendio divampato nei pressi dell'aeroporto di Roma Fiumicino ha portato alla chiusura di una pista e a conseguenti disagi. La Capitale brucia ancora, dopo i già numerosi precedenti dei giorni scorsi. Stavolta, stando a quanto riferito dalle autorità locali, il rogo sarebbe scoppiato in un terreno agricolo in zona Monte Carnevale, al confine tra Roma e Maccarese.

L'incendio

A quanto pare le fiamme sono state avvistate intorno alle 15.20 di oggi, mercoledì 28 agosto, per la precisione in un campo agricolo di sei ettari all'altezza del civico 123. L'allarme è stato dato subito e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno fatto il possibile per tentare di sedare l'incendio. Purtroppo l'area si è comunque riempita di fumo, arrivando anche a impensierire il personale del vicino aeroporto di Fiumicino.

I pompieri si sono presentati in due squadre, portando sul posto quattro moduli anti-incendio e un'autobotte. Mobilitato anche un elicottero per cercare di domare il prima possibile il rogo e non dargli la possibilità di propagarsi. Fortunatamente l'incendio è stato circoscritto prima che potesse estendersi troppo, arrivando a raggiungere le abitazioni circostanti.

In via Salvatore Ottolenghi, luogo in cui è scoppiato l'incendio, anche i carabinieri della Compagnia Roma Ostia, che hanno fornito il loro supporto, cominciando anche a ricostruire la vicenda. A quanto pare l'origine delle fiamme sarebbe stata naturale.

Chiusa una pista

Per ragioni di sicurezza e consentire le operazioni di spegnimento, l'aeroporto di Fiumicino ha chiuso una delle sue piste, anche se questo ha causato dei ritardi nelle partenze. "Abbiamo chiuso una pista per permettere agli elicotteri di operare", ha dichiarato al Corriere un portavoce di Adr, società che ha in gestione l'aerostazione. In totale si sono registrati una trentina di minuti di ritardo. L'incendio è poi stato domato in serata, e intorno alle 18.30 la pista chiusa è stata riaperta.

Per fortuna, malgrado il grosso spavento, non si sono

registrati feriti.

Allarme nella Capitale

Non solo fiamme vicino a Fiumicino. Oggi si sono verificati altri roghi. A quanto pare nel pomeriggio odierno è andato a fuoco anche un pratone nei pressi dei palazzi di via di Dragoncello.