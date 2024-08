Roma, vasto incendio nel "pratone" di Cinecittà: 4 ustionati gravi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo allarme incendio a Roma, dove nel corso della mattinata di oggi è scoppiato un violento rogo. Le fiamme hanno interessato una vasta area compresa fra Cinecittà Est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo, tutti quartieri della Capitale, ed hanno provocato almeno quattro feriti gravi.

A fuoco il "pratone"

Stando a quanto ricostruito, l'incendio è divampato intorno alle ore 13.00 di oggi, propagandosi nelle sterpaglie. Il violento rogo, che ha subito acquisito vigore, si è diffuso lungo un appezzamento di terreno chiamato "pratone", che si trova in un'area delimitata da via Bruno Pelizzi, via Giuseppe Saredo, via Roberto Fancelli e via Filomusi Guelfi. Le fiamme sono divamparte, mentre un fumo nero e denso ha cominciato a diffondersi per la zona, rendendo l'aria irrespirabile e satura di cenere. La colonna di fumo è stata avvistata da chilometri di distanza.

Subito dopo la richiesta d'intervento, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, insieme agli agenti delle forze dell'ordine, si parla di 10 pattuglie della polizia municipale. Supportati dagli uomini della Protezione civile, i pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. Sono stati momenti di grandissima preoccupazione, soprattutto perché le fiamme si stavano pericolosamente avvicinando alle prime abitazioni, generando il panico.

Alcuni residenti hanno scelto, a scopo precauzionale, di lasciare le loro case, rifugiandosi altrove. Per cercare di sedare le fiamme sono state schierate tre squadre dei vigili del fuoco e tre mezzi della Protezione civile. Intorno alle ore 15.00 sono intervenuti anche due elicotteri per lo spegnimento dall'alto. Attualmente il rogo pare essere sotto controllo, mentre si cerca di capire chi o cosa possa averlo generato.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni la polizia locale di Roma Capitale, collaborando con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano, ha concordato di chiudere alcuni tratti di viale Bruno Pelizzi. Chiusure necessarie anche per le strade di Torre Spaccata e di via Rolando Vignali.

I feriti in ospedale

A quanto pare le operazioni di spegnimento hanno portato a dei feriti. Per la precisione tre volontari e un vigile del fuoco, che hanno riportato delle gravi ustioni mentre tentavano di arginare il rogo.

Gli operatori della Protezione civile, tratti in salvo, hanno riscontrato importanti bruciature su volto e braccia, e sono stati accompagnati via elisoccorso all'ospedale Sant'Eugenio per essere assistiti.

Ancora da comprendere come si è originato l'incendio. Gli inquirenti dovranno stabilire se vi è o meno un'origine dolosa.