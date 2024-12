Un altro morto sul lavoro, operaio travolto da un tir sulla A1 durante la manutenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia questa mattina lungo l'autostrada A1, dove si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro. A perdere la vita un operaio impegnato a effettuare lavori di manutenzione sulla carreggiata. Purtroppo, nonostante l'intervento dei soccorsi, non ci sarebbe stato modo di evitare la disgrazia.

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, intorno alle ore 10.30. L'uomo stava lavorando per conto della società autostrada sulla A1, lungo la corsia Sud nelle vicinanze dello svincolo per Cassino (Frosinone), quando si è verificato il terribile incidente. All'altezza del casello autostradale Roma-Napoli, un tir fuori controllo è piombato sull'operaio, prendendolo in pieno. L'uomo, a quanto pare, è deceduto sul colpo.



Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 Ares e i vigili del fuoco.

Accorsi anche gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Cassino, che si sono occupati di chiudere il tratto di strada per consentire i soccorsi, e di avviare i primi rilievi. Starà ai poliziotti ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, risalendo alle. Nel frattempo si sono registrati dei problemi di viabilità lungo la strada diretta a Napoli.