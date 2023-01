Ambulanza si schianta contro auto. Anche due bambini tra i sette feriti

Gravi conseguenze ha avuto l’incidente che ha visto un’ambulanza privata schiantarsi contro una vettura. Sono sette le persone rimaste ferite nell’impatto avvenuto sabato scorso a Velletri, all’incrocio tra via Cisternense e via dei Cinque Archi: cinque adulti e due bambini. A bordo dell’ambulanza viaggiavano l’autista, il paziente e tre operatori sanitari. Sull’auto c’era invece una coppia di Nettuno con i due figli piccoli. L’urto si è verificato al semaforo, e nell’impatto l’automobile è stata scaraventata contro il cancello di ferro, nell'area privata di un ristorante e di un bar. Sul posto sono arrivati sia la polizia locale che i mezzi di soccorso, che hanno accompagnato i feriti in codice rosso agli ospedali di Latina, Aprilia, Velletri e Ariccia.

La dinamica dell'impatto

I due bimbi, un maschietto di 10 anni e la sua sorellina di tre, sono stati portati al Gemelli di Roma con l’elisoccorso per essere sottoposti ad accertamenti, ma non sarebbero comunque in gravi condizioni. Stanno indagando i carabinieri per capire cosa abbia provocato il grave incidente. Da una prima ricostruzione l’ambulanza sarebbe passata con il semaforo rosso e si sarebbe scontrata con la Y10 bianca che da Velletri stava raggiungendo Nettuno. All’altezza del semaforo c'è stato l’impatto, un punto già più volte segnalato dai residenti della zona per i diversi incidenti che ci sono stati in passato, sia per lo stato del manto stradale che per l’alta velocità con cui viene percorsa. La circolazione è rimasta ferma per ore e il traffico è stato deviato a partire dalle 17. Sembra che l’ambulanza, che stava viaggiando in direzione Cisterna per trasferire un paziente, avesse le sirene spiegate. Il mezzo non avrebbe però rispettato il semaforo rosso e avrebbe investito in pieno l’utilitaria che è passata con il verde con a bordo la famiglia di 4 persone, guidata da un 43enne. Sul posto sono arrivate sette ambulanze del 118 e un elisoccorso.

I precedenti incidenti

Lo scorso 10 novembre sulla Velletri Nettuno c’era stato un altro grave incidente con 5 vetture coinvolte. Il bilancio era stato di sette feriti, dei quali 3 gravi. Ad agosto 2022, all'incrocio tra via dei Cinque Archi e la provinciale Cisterna Campoleone, due auto si erano scontrate con una dinamica simile a quella dell'ultimo incidente. A marzo era stata invece la volta di una Fiat Punto che era stata investita in pieno da un camion. Una famiglia romena era finita all’ospedale ma il bambino che era bordo dell’auto non riportò gravi conseguenze. A marzo del 2019, sempre a quell’incrocio morì un 27enne di Velletri, Lorenzo Battistini, che viaggiava a bordo della sua moto e si scontrò con una Opel. Anche la presenza di buche sul manto stradale, in passato segnalate da associazioni locali di cittadini, rendono quel tratto di strada particolarmente pericoloso per automobilisti e motociclisti.

