Ancona, trovato dopo 24 ore di fuga il marito della donna assassinata: è ferito

Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija - avvenuto ieri a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) - è stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata). L'uomo era ricercato da ieri ed è accusato di omicidio volontario aggravato. I sanitari del 118 intervenuti, stanno provvedendo a stabilizzarlo. La sua auto, una Smart bianca, è stata trovata abbandonata nei pressi del luogo di ritrovamento dell'uomo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

C’è anche un tubo in ferro tra il materiale sequestrato dai carabinieri con i colleghi del Sis oggi nelle repertazioni degli oggetti della casa di Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) dove ieri si è consumato il femminicidio di Sadjide Muslija, 49 anni. Il tubo sarà analizzato nei prossimi giorni, potrebbe essere compatibile con l’arma del delitto.

Qui si cercheranno dettagli, tracce e impronte. Intanto del marito, Nazif Muslija, non ci son ancora tracce, lo si cerca da oltre 24 ore in Italia e all’estero. L'autopsia è stata disposta ma non è stata ancora decisa una data