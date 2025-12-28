Totti e i messaggi a Francesca Tocca, Michelle Hunziker di nuovo single, Elodie e Iannone in crisi

Weekend tempo di gossip. C'è chi è tornata single (Michelle Hunziker), chi punta a Sanremo 2026 (Belen), chi vive un momento di crisi (Elodie e Iannone) e chi, invece, pare mandi messaggi in privato a una bellissima ballerina (Totti).

Sanremo 2026, Belen Rodriguez sul palco dell'Ariston tutte le sere

Ricordate la farfallina di Belen? Ecco, al prossimo festival di Sanremo la farfallina potrebbe tornare. O meglio, Belen Rodriguez è data come presenza fissa all'Ariston in tutte e cinque le serate ma non nei panni di conduttrice. L'indiscrezione circola da alcuni giorni sul web e vede protagonista l'argentina e il rapper Samurai Jay. Il giornalista Luca Dondoni durante "Pezzi Podcast" ha rivelato che la showgirl sarà ospite speciale per tutte le cinque serate della kermesse - in programma dal 24 al 28 febbraio - come parte dell'esibizione dell'artista, che è stato scelto da Carlo Conti tra i 30 Big in gara. " È una canzone abbastanza ritmata. E a un certo punto, una sera seduta in platea, una sera seduta al lato del palco, una sera seduta tra l'orchestra, una sera seduta non so dove, apparirà una bellissima donna, che inviterà Samurai Jay a cantare un pochino più lento", ha rivelato Dondoni. Non rimane che attendere.

Francesco Totti e i messaggi privati a Francesca Tocca: "È il sogno proibito"

Dopo Marialuisa Jacobelli Francesco Totti pare ci sia ricascatto. L'ex capitano della Roma è ufficialmente fidanzato con Noemi Bocchi ma, a quanto pare, avrebbe una passione "segreta" per l'ex moglie del ballerino Raimondo Todaro: Francesca Tocca. La soffiata sui tentativi di "approccio" che il Pupone avrebbe messo in atto per avvicinarsi alla ballerina di Amici arriva dal settimanale Diva e Donna. Secondo la rivista Francesco avrebbe inviato diversi messaggi alla ballerina, desideroso di conoscerla, ma con scarsi risultati. Il gossip riferisce, infatti, che Francesca non avrebbe risposto ai tentativi dell'ex calciatore di avviare una conoscenza, ma Noemi non avrebbe gradito.

Elodie e Andrea Iannone, è finita? L'indiscrezione bomba: "Interessi diversi"

Il 2025 potrebbe chiudersi con l'ennesimo annuncio di addio. Secondo gli esperti di gossip, infatti, Elodie e Andrea Iannone si sarebbero lasciati. Il giorno di Natale - con tanto di foto pubblicate sui suoi profili social - la cantante era sola con la famiglia e gli amici. Del pilota di motociclismo nemmeno l'ombra. Così i rumors si sono moltiplicati fino alle mezze conferme arrivate dagli esperti di cronaca rosa Amedeo Venza e Alessandro Rosica. Quest'ultimo ha parlato di "rottura definitiva" mentre Venza ha precisato: " La coppia è in crisi lavoro, viaggi e interessi diversi sarebbero la causa". Per il momento dai diretti interessati non sono arrivate conferme (né smentite, a dire la verità), ma il "like" malandrino di Marracash messo all'ultimo post di Elodie apre nuovi scenari.

Michelle Hunziker, Natale da nonna single: "È finita con Nino"

Michelle Hunziker non è proprio fortunata in amore. Dopo due matrimoni falliti alle spalle (quello con Eros Ramazzotti e quello con Tomaso Trussardi) la conduttrice di origini svizzere ha vissuto una serie di brevi relazioni, ma lo scorso gennaio sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Nino Tronchetti Provera. Eppure, secondo gli ultimi gossip, Michelle e Nino si sarebbero lasciati. Le voci sono iniziate a circolare a fine ottobre e hanno trovato conferma sulle pagine di Diva e Donna.

"Feste in famiglia dopo l'addio a Tronchetti Provera. Natale da nonna single"

, riferisce la rivista e a giudicare dalle foto e dai video condivisi dalla conduttrice su Instagram con figli, amici e parenti mancava solo il suo fidanzato. Ex.