Morti sul lavoro, a Siena un operaio di 24 anni ha perso la vita in un cantiere

Arriva dalla provincia di Siena la notizia dell'ennesima morte sul posto di lavoro; a perdere la vita è un ragazzo di soli 24 anni, caduto da un'altezza di circa 10 metri. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato niente da fare.

La tragedia

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nella serata di oggi, intorno alle ore 17.00, in un'azienda agricola in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti (Siena).

Il 24enne stava lavorando in un cantiere presso l'azienda agricola quando è avvenuto l'irreparabile. Il giovane è caduto da un'impalcatura, facendo un volo di almeno 10 metri. Una caduta che purtroppo si è rivelata fatale.

Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto. A raggiungere la zona gli operatori sanitari del 118, accorsi con un'ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti e un mezzo di elisoccorso Pegaso 2. Gli operatori hanno solo potuto constatare il decesso del 24enne. Per lui, infatti, non è stato possibile fare nulla a causa delle gravissime lesioni riportate. Presenti anche i vigili del fuoco, oltre al personale della Prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro della Asl.

Le indagini

Anche gli agenti della forze dell'ordine hanno raggiunto il cantiere per verificare la situazione. Sarà compito degli uomini in divisa ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e fare luce sull'accaduto. Stando alle ultime informazioni trapelate, il giovane operaio sarebbe caduto mentre stava sistemando alcuni pannelli di copertura. Durante le operazioni di montaggio, uno di questi gli sarebbe caduto addosso, facendo precipitare.

Questa storia ricorda un altro recente caso molto simile, avvenuto a Milano, dove nella mattinata di ieri un 28enne è morto dopo essere rimasto schiacciato da una cassaforma metallica.