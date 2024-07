Milano, cicilista 63enne muore dopo lo scontro con un auto

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue, purtroppo, la serie di incidenti stradali e mortali per le vie di Milano. Nel corso della giornata di oggi, infatti, è arrivata la notizia di un terribile scontro avvenuto in viale Tunisia, all'incrocio con piazza Repubblica. A perdere la vita un uomo di 63 anni che si trovava a bordo di una bicicletta.

L'incidente

Secondo quanto riferito fino ad ora da Il Giorno, l'incidente si è verificato intorno alle 11.17 di oggi, mercoledì 3 luglio. Il ciclista, un uomo di 63 anni, stava procedendo lungo viale Tunisia quando, arrivato all'altezza del civolo 46, vicino a piazza Repubblica, sarebbe finito contro un'auto in corsa. L'uomo è stato visto a terra, tanto che inizialmente si era pensato a una caduta dovuta a un malore. Solo in un secondo momento ha preso piede l'ipotesi dell'impatto con la vettura.

Soccorso dai passanti, e dal conducente dell'automobile, il 63enne è stato preso in carico dagli operatori sanitari di Areu, accorsi sul posto. L'uomo è apparso subito molto grave a causa delle lesioni riportate dallo scontro, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma tutto è risultato inutile. Il 63enne si è spento poco dopo il suo arrivo nel nosocomio a causa delle ferite. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia locale, che hanno subito iniziato i rilievi.

Le indagini

Gli inquirenti dovranno ora indagare per cercare di ricostruire le dinamiche dell'incidente e risalire alle rispettive ed eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione riportata dalle autorità, l'auto contro cui si è scontrata la bicicletta stava arrivando da via Franchetti ed era diretta in viale Tunisia. Proprio all'incrocio si sarebbe verificato lo schianto. Il 63enne, proveniente da piazza Repubblica, stava andando in via Settembrini.

Per capire se l'uomo abbia avuto un malore

o meno sarà determinate l'. Al momento le indagini sono in corso. Purtroppo l'episodio di oggi riporta ancora una volta l'attenzione sull'annoso problema della sicurezza stradale a Milano. Argomento molto dibattuto in quest'ultimo anno.