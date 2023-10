Sicurezza stradale a Milano, arriva la Task Force istituita dal Comune

I ripetuti incidenti stradali che hanno visto coinvolti pedoni e ciclisti hanno spinto il Comune di Milano a prendere ulteriori provvedimenti nel tentativo di tutelare i cittadini. Così, dopo l'introduzione dell'obbligo per i mezzi pesanti di munirsi di sensore per l'angolo cieco per transitare in città, è stata introdotta una Task force dedicata alla sicurezza stradale.

A Milano nasce la task force

Si chiama Task force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva e ad istituirla è stata il Comune di Milano, costretto a prendere provvedimenti dopo i feriti e i morti che si sono verificicati in un'estate davvero drammatica. Soltanto ieri la tragica notizia della morte di Tommaso Pignataro, il medico in pensione di 82 anni travolto da un furgone lunedì scorso.

La task force dovrà fonire supporto all'amministrazione locale, fornendo proposte inerenti alla sicurezza stradale e individuando i punti più sensibili della città. Fra gli obiettivi, anche quello di ridurre la congestione del traffico, favorire la mobilità attiva e l'intermodalità per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Verrà richiesto, inoltre, di incrementare lo sviluppo per il Biciplan di Milano.

La task force dovrà inoltre effetturare ricognizioni per riconoscere le zone maggiormente a rischio e proporre idee concrete finalizzate a diminuire gli elementi pericolosi per le strade.

Chi farà parte del team

Sono sei gli esperti convocati per far parte della task force per la sicurezza stradale: Guia Maria Biscaro, presidente di Fiab Milano Ciclobby e della Consulta cittadina per la mobilità attiva e per l'accessibilità; poi Paolo Bozzuto, docente in master, editor e componente della redazione della rivista 'Territorio'; Matteo Dondè, autore di progetti di moderazione del traffico e sicurezza stradale e docente universitario; Ilaria Fiorillo, founder dell'account Instagram 'Milano in bicicletta'; Paolo Maria Maneo, impegnato nella progettazione urbanistica, del paesaggio e dello spazio pubblico e Chiara Quinzii, componente di studi di architettura esperti nella progettazione architettonica, urbana e design.

I membri del gruppo lavoreranno a titolo gratuito e saranno coordinati dal presidente della sottocommissione consiliare Mobilità attiva e accessibilità Marco Mazzei. Il progetto durerà fino al 31 dicembre 2024, quando si deciderà se riconfermare o meno la task force.

Le reazioni