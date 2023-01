"Presa a sassate dai ladri": continua il Far West a Termini

Non c'è pace per la stazione Termini di Roma, dopo la violenta aggressione ai danni della giovane israeliana, arriva la notizia di una donna colpita con un sasso per essere intervenuta in difesa di un turista americano, che stava per essere raggirato da una borseggiatrice.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato lunedì 2 gennaio, proprio di fronte alle macchinette della metro. Accortasi che un turista americano era stato preso di mira da una borseggiatrice, la vittima di aggressione, una donna di 48 anni, si è avvicinata all'uomo per metterlo in guardia. Tanto è bastato per far partire la brutale reazione contro di lei, colpita con un sasso.

" Un turista americano stava facendo i biglietti quando gli si avvicina una giovane borseggiatrice, avrà avuto 18-20 anni, come i suoi complici che a distanza controllavano la situazione. L'uomo all'inizio le ha anche dato ascolto, pensando che lei le stesse chiedendo delle informazioni. Poi gli ho detto 'be careful', cioè 'stai attento', lui ha capito e se ne è andato ", ha raccontato la 48enne ai microfoni di Repubblica.

Immediata la reazione di un complice della borseggiatrice. Estratto un sasso " grande quanto una grossa noce ", ha scagliato la pietra contro la donna. " Fortunatamente il tiro è partito da lontano, pertanto è stato impreciso. Alla fine mi ha colpita sulla spalla. Ma se ci pensiamo è di venti centimetri sotto all'occhio ", aggiunge la vittima, ancora molto scossa.

Oltre all'aggressione, anche gli insulti. Prima di scappare, infatti, la giovane ladra ha rivolto alcune invettive nei confronti della 48enne.