Anna (Renée) Possi la barista più anziana d’Italia tra caffè e racconti di guerra

Ci sono interviste che galvanizzano, riempiono di gioia, di speranza e sono vere e proprie lezioni di vita. Come quella ad Anna Possi (conosciuta anche come Renée – il soprannome del marito), la 99enne (il prossimo mese di novembre compirà cento anni) che da una vita prepara e serve caffè e aperitivi e che, da sola, gestisce il Bar Centrale di Nebbiuno, paesino del novarese che si affaccia sul lago Maggiore.

La barista più anziana d’Italia rimasta vedova a 50 anni con due figli da crescere ed un locale da portare avanti (aperto col marito nel 1958), non ha mai pensato alla pensione, a mollare o a cedere l’attività (neanche durante il periodo del lockdown). Il giorno di Natale si è alzata da tavola, durante il pranzo di famiglia, e ha detto: “Vado ad aprire il bar!”.

Lo tiene aperto 365 giorni all’anno e, giusto per ricordarlo nuovamente, lei, a novembre, di anni ne compirà cento! Ha studiato dalle Marcelline a Milano e sentirla parlare con un linguaggio forbito e al passo coi tempi è qualcosa di entusiasmante. Perfino gli episodi riguardanti la Seconda Guerra Mondiale, da lei vissuta in pieno, sembrano documentari narrati dall’Istituto Luce.

“ Nel mio bar sono venuti anche clienti famosi. Ricordo con piacere Gianni Rivera, Fulvio Collovati, l’allenatore Marchioro e perfino Angelo Moratti. La clientela è sempre stata cordiale e affettuosa; al bar non mancava nulla: c’erano il juke-box, il flipper, il calcetto… ”, afferma con garbo e gentilezza Anna Possi. Ogni giorno legge La Stampa e Il Giornale e non trascura la cronaca locale.