Anziana su sedia a rotelle aggredita a derubata, fermate le belve: sono tre rom

Due donne e un uomo di origini rom sono stati denunciati per furto con strappo e ricettazione dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I tre, infatti, sono responsabili di una rapina commessa ai danni di una signora anziana disabile, costretta su una sedia a rotelle.

Stando a quanto ricostruito, i fatti si sono verificati martedì scorso, intorno alle 17.00, in zona Tiburtina. La vittima, una donna di 79 anni, si trovava in piazza De Cristoforis quando è stata presa di mira dai tre criminali. Nello specifico, una delle donne ha raggiunto la 79enne e le ha strappato brutalmente dal collo la collana. Si è poi subito avvicinata un'auto, guidata da una complice, che ha permesso alla rapinatrice di scappare, senza che la vittima potesse fare qualcosa per fermarla. L'anziana ha quindi chiesto aiuto, rivolgendosi ai carabinieri, cui ha raccontato quanto le era accaduto. A riprova dell'aggressione, il graffio rimasto sul collo mentre la collana le veniva strappata in malo modo.

Grazie all'accurata descrizione della signora, i carabinieri sono riusciti facilmente a rintracciare i responsabili, individuando il veicolo. L'esecutrice della rapina è risultata essere una donna di 37 anni, mentre l'auto era guidata da una 31enne.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati a una casa in via Vitaliano Ponti a Torre Spaccata, dove è stata svolta un'accurata perquisizione. All'interno dell'abitazione si trovava un uomo di 38 anni, presunto "gestore" dell'organizzazione criminale. I militari hanno sequestrato diversi telefoni smartphone, orologi da polso, sigarette elettroniche, bigiotteria e anche una pistola giocattolo, probabilmente usata in alcune rapine.

I tre soggetti sono stati denunciati a vario

titolo per furto con strappo e ricettazione. Potrebbe anche aggiungersi l'aggravante dell'aver preso di mira una persona disabile.

Gli inquirenti stanno indagando nella speranza di venire a conoscenza di altri eventuali colpi.