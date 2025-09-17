Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è gravissimo

Un bimbo di soli tre mesi si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata presso l'ospedale Beauregard di Aosta dopo essere stato travolto da un trattore a Saint-Pierre, piccolo comune sito nella parte occidentale della regione in cui vivono la vittima e la sua famiglia.

Stando alle poche informazioni circolate finora, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, all'interno di un'azienda agricola. Sono all'incirca le ore 17.00, quando scatta l'allarme: le condizioni del bambino, che sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, sono apparse fin da subito molto gravi al personale medico intervenuto sul posto con l'elisoccorso.

Unitamente ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri del Gruppo Aosta, che hanno effettuato i primi rilievi per dare avvio alle indagini e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il mezzo di soccorso ha trasportato d'urgenza il bimbo all'ospedale Beauregard, dove si trova tuttora ricoverato in gravissime condizioni per via delle lesioni riportate nell'incidente.

L'intenzione dei medici del nosocomio sarebbe quella di condurre il piccolo in una struttura maggiormente attrezzata fuori Valle, ma a causa dei traumi e della tenera età del paziente, almeno per ora, un suo trasferimentio potrebbe rivelarsi troppo rischioso.