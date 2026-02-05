Arriva l'ufficiale per sfrattarlo e lui si accoltella: tragedia a Sarzana

Tragedia a Sarzana nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, quando un uomo ha deciso di uccidersi per evitare di essere sfrattato dalla casa in cui abitava. A quanto pare il 64enne viveva da solo all'interno di un appartamento di via Mazzini, nel centro storico della cittadina in provincia di La Spezia. Da tempo però aveva manifestato dei problemi e dei disagi, tanto che la faccenda aveva cominciato a destare delle preoccupazioni. I legittimi proprietari dell'abitazione avevano così deciso di avviare l'iter burocratico per lo sfratto.

Nel corso della giornata di ieri, i proprietari si sono presentati insieme all'ufficiale giudiziario. Alla vita del gruppo, il 64enne si è barricato in casa, costringendo i presenti a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Poco tempo dopo si sono udite delle grida di dolore che hanno generato il panico. L'uomo si era inferto alcune coltellate al ventre.

I soccorsi, arrivati con un'automedica e un medico a bordo, sono intervenuti subito e hanno cercato di arrestare l'emorragia, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo ha avuto un arresto cardiaco, è stato rianimato ma è poi infine deceduto, lasciando tutti nello sconcerto.