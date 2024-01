Asti, autobus di linea si scontra con furgone: muore conducente, tre feriti

Una terribile tragedia si è consumata nella serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, sulla strada provinciale 25 che collega Cessole a Bubbio, nell’Astigiano. Il conducente di un bus è morto e due passeggere che viaggiavano a bordo del mezzo sono rimaste lievemente ferite dopo uno scontro con un furgone. A perdere la vita è stato Alessandro Pisano, un autista di 55 anni dipendente della Bus Company.

Il dramma intorno alle 20. L’autobus, partito da Acqui Terme, era diretto a Cortemilia ma è finito fuori strada dopo un violento urto con un furgone all’altezza della curva che conduce al rettilineo di ingresso nel paese. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del comando di Asti e il personale medico del 118. Per l’autista del bus, però, non c’è stato niente da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Canelli e delle Stazioni di Bubbio e Nizza Monferrato.

Dalle prime informazioni, racconta la Stampa, si apprende che il mezzo che si è scontrato frontalmente con l’autobus sarebbe il furgone di quelli adibiti alla produzione di farinata. Quest’ultimo veicolo era partito dal centro di Cessole poco prima. Come scritto in precedenza, nell’incidente sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve, due passeggere minorenni che erano a bordo del pullman. Entrambe, dope i controlli del caso, sono già state dimesse dall’ospedale. Ferito anche il conducente del furgone, ora ricoverato all’ospedale di Acqui Terme.