Terrore in spiaggia nel foggiano: due fidanzati aggrediti da un lupo

Una semplice passeggiata in spiaggia sotto il cielo stellato di Vasto Marina si sarebbe potuta trasormare in una tragedia per due giovani fidanzati di Lucera (comune della provincia di Foggia), aggrediti e feriti entrambi da un esemplare di lupo.

Lo spaventoso episodio si è verificato durante la notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio, quando il ragazzo di 20 anni e la compagna di 18 decidono di camminare sotto le stelle in riva al mare sulla spiaggia di Vasto Marina. Sono all'incirca le ore 04:00 quando avviene l'aggressione. Improvvisamente dinanzi agli occhi della coppia compare un lupo grigio-nero di medie dimensioni, che li punta. Il primo ad essere assalito è il 20enne, che subisce dei morsi a entrambi gli arti inferiori. Da quel momento i due giovani cercano disperatamente di proteggersi dagli attacchi dell'animale con qualsiasi oggetto capiti loro a tiro.

A raccontare l'esperienza di quei lunghi e interminabili istanti a Foggia Today è il ragazzo. Dopo essere stato ferito, ha cercato prontamente di reagire e di difendersi. "Ho preso un lettino per farmi scudo, indietreggiando lentamente così da non ricevere altre lesioni", ricorda una delle due giovani vittime.

La strategia di contenimento, almeno inizialmente, funziona, e la fidanzata 18enne riesce ad allontanarsi. Tuttavia gli assalti non sono ancora finiti. "La mia compagna è riuscita a fuggire, ma l'animale, dopo una trentina di minuti, l'ha raggiunta e l'ha morsa all'avambraccio e a un gluteo" , aggiunge ancora il ragazzo. "Ho sentito le urla e le lacrime in lontananza" , conclude.

La caccia del lupo, che ha continuato a lungo a braccare i due ragazzi, si conclude all'incirca un'ora dopo. Una volta raggiunta via Grecale a Vasto Marina, terrorizzati e sanguinanti, chiedono aiuto ad alcuni operatori della Pulchra che in quel momento erano in servizio e stavano effettuando la raccolta differenziata. Questi ultimi si occupano quindi di contattare i soccorritori e le forze dell'ordine. Sul posto giungono delle ambulanze del 118, che provvedono a trasportare i due feriti presso l'ospedale San Pio da Pietralcina.

Il personale medico del nosocomio si occupa quindi di curare le ferite riportate nell'assalto. Per il 20enne si è resa necessaria l'applicazione di sei punti di sutura all'arto inferiore sinistro e di due al destro, mentre la 18enne ha ricevuto tre punti sull'avambraccio e quattro al gluteo. Qualche ora dopo aver ricevuto le cure del caso, intorno alle 7.30 del mattino, i due giovani sono tornati in via Grecale per recuperare la loro auto grazie ad una donna che ha offerto loro un passaggio.