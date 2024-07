Problemi al motore durante il volo: l'atterraggio d'emergenza a Malpensa

Ascolta ora 00:00 00:00

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa per il volo della Delta Air Lines partito dall'aerostazione varesina e diretto ad Atlanta. A causa di un problema riscontrato a uno dei motori, il pilota si è visto costretto a tornare indietro per ragioni di sicurezza. Sono stati minuti di altissima tensione, specie per i passeggeri, ma la vicenda si è fortunatamente conclusa con buon esito.

Fumo in pista

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, l'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 16 luglio, intorno alle 12.30. Il volo DL175 della Delta Air Lines era da poco decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa per raggiungere lo scalo di Atlanta, quando è arrivata la richiesta di autorizzazione ad effettuare un atterraggio di emergenza. Il pensiero è andato subito a quanto accaduto al volo della Latam, che lo scorso 9 luglio si è trovato in difficoltà a causa di un fenomeno di tailstrike (ossia, quando una parte posteriore dell'aereo tocca la pista), oppure a un caso di bird strike, ossia impatto con uno o più volatili. Non è stato però quanto accaduto al volo della Delta.

Stando a quanto riferito da MilanoToday, che ha riportato la nota di Vola Malpensa, l'aereo della Delta, decollato dalla 17R, ha subito provocato del fumo in pista, cosa che ha destato preoccupazione. Sembra che il problema sia stato uno dei motori, per la precisione il sinistro, che ha presentato dei malfunzionamenti in fase di decollo. Qualcuno ha addirittura visto dei frammenti cadere sulla pista. Si sarebbe generato fumo, e ci sarebbe stato un concreto rischio di incendio. Per questo motivo il pilota ha deciso di fare ritorno in aeroporto. Dopo aver virato verso Magenta (Milano), ha sorvolato il territorio di Abbiategrasso per poi dirigersi verso il Novarese. A quel punto sono cominciate le manovre per fare ritorno a Malpensa. L'aereo è atterrato sulla 35R.

Le indagini

Le autorità competenti sono già al lavoro per cercare di comprendere le origini del problema.

Raggiunta la pista 35R, il velivolo è stato circondato dai mezzi dei vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di incendio. Effettivamente si è originato del fumo una volta toccata terra.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. A causa del guasto è stata chiusa temporaneamente la pista 35L-17R.