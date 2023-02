Auto contromano sulla Roma-Fiumicino rischia il frontale

È la mattina del 26 febbraio, precisamente le 5.38. Manca ancora qualche decina di minuti all'alba quando un'auto imbocca contromano la Roma-Fiumicino e sfrecciavia infischiandosene della possibilità di colpire chi sta viaggiando nel verso corretto della marcia.

Un piccola videocamera installata sul cruscotto riprende la scena, con il guidatore che rimane fin troppo calmo nonostante i rischi: per qualche frazione di secondo ha rischiato un violentissimo frontale. Il video è diventato virale grazie alla pagina Instagram "Welcome to Favelas". Dura poco meno di un minuto.

Un'automobile bianca sfreccia a tutta velocità sulla Roma-Fiumicino in direzione Ostia sulla corsia riservata a chi invece viaggia verso Roma. Si vedono, inoltre, anche i cartelli autostradali che indicano l'uscita per Magliana-Trastevere. Piove e l'asfalto è bagnato. Lo scontro non avviene per pochissimo grazie ai riflessi del guidatore che viaggia correttamente che rendendosi conto della situazione riesce a sterzare. " Guarda questo, contromano sul raccordo ", esclama senza dubbio sotto choc per ciò che gli è appena capitato. Nel video si sente anche il rumore di un piccolo impatto, infatti, sempre il guidatore aggiunge: " Mi sa che mi ha anche preso un pezzo ". Fortunatamente per lui, una rapida sterzata ha evitato il peggio.

Il video, comparso sui social, è stato pubblicato dal Corriere.