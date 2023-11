"Aveva monete, penne e vetro nello stomaco". La scoperta choc all'ospedale di Latina

Quella che giunge dall’Istituto chirurgico ortopedico (Itoc) di Latina è una storia che ha dell’incredibile. Un paziente di circa cinquant’anni è stato trovato con diversi oggetti di ferramenta e cancelleria all’interno dello stomaco. I medici e gli infermieri sono rimasti sorpresi quando hanno fatto la scoperta sconcertante e, nonostante lo stupore, hanno subito compreso i rischi che l’uomo rischiava di correre, motivo per cui hanno deciso di sottoporlo a intervento chirurgico. L’operazione è andata a buon fine, nonostante fosse molto complessa a causa del tipo e dell’elevato numero di strumenti che aveva ingerito, ma poco tempo dopo il paziente ha ripreso a nutrirsi senza difficoltà.

L’episodio, a tratti bizzarro, risale ad alcuni giorni fa quando il paziente si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nel momento in cui l’uomo è stato accolto nella struttura, lamentava dei sintomi riconducibili all’anemia, una condizione per cui il numero di globuli rossi è insufficiente per portare l'ossigeno necessario a soddisfare i bisogni di tessuti e organi. Il personale sanitario ha sottoposto l'uomo a una radiografia per andare a fondo della cosa e qui è avvenuta l’individuazione dei corpi metallici all’interno dello stomaco. Sono state rinvenute batterie, mollette da bucato, spille, punte per trapano, chiavi, brugole, accendini, pezzi di vetro e di ceramica, penne, monete, dadi, una candela dell'auto, bulloni, cucchiaini e persino una forchetta.

Compresa la gravità della situazione i medici hanno fatto immediatamente trasferire l’uomo in un’altra struttura, l’Istituto chirurgico ortopedico, dove è stato affidato alle mani esperte del dottor Giuseppe Cavallaro, responsabile dell'Unità operativa di chirurgia generale: "Sono stato chiamato per una consulenza riguardo a questo pazienti, che presentava diversi corpi estranei nello stomaco che ho provveduto immediatamente a rimuovere con intervento chirurgico, che fortunatamente è riuscito bene e il paziente è salvo" . Come riporta Latina Quotidiano, il dottor Cavallaro avrebbe anche definito un miracolo il fatto che l’uomo sia arrivato vivo in ospedale dato che alcuni degli oggetti che aveva ingoiato possono dare luogo a intossicazioni gravi. Il professionista ha raccontato che l’operazione è durata un’ora e mezza e che sono stati estratti circa un centinaio di articoli.

Cavallaro ha anche detto che, sebbene l’intervento di per sé fosse semplice, si è ritrovato a operare in una situazione che era più unica che rara e che casi simili si sono verficati in India e Pakistan.