Tragedia nella famiglia reale: trovata morta a 20 anni Rosie Roche, cugina di William e Harry

Grave lutto ha colpito la famiglia reale britannica: Rosie Roche, ventenne cugina di secondo grado dei principi William e Harry, è stata trovata morta nella sua residenza di Norton, nei pressi di Malmesbury, nel Wiltshire. Accanto al corpo, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, è stata rinvenuta un’arma da fuoco.

A trovare la giovane, il 14 luglio, sono state la madre e la sorella, mentre Rosie stava preparando i bagagli per partire con gli amici. Le autorità hanno definito la sua morte “non sospetta” e hanno escluso il coinvolgimento di terze parti. È stata aperta un’inchiesta presso il tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon per chiarire le circostanze esatte del decesso.

Chi era Rosie Roche

La nipote dello zio della principessa Diana, e quindi cugina di secondo grado dei principi William e Harry. Studiava Letteratura Inglese all’Università di Durham ed era figlia dell’aristocratico Hugh Roche, nipote della baronessa Fermoy – amica intima della Regina Madre e nonna materna di Lady Diana Spencer. La giovane apparteneva a una famiglia di antiche radici nobiliari. Un necrologio, pubblicato sul Yorkshire Post, recita: " Roche Rosie Jeanne Burke, deceduta lunedì 14 luglio 2025. Figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella straordinaria di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long ".

Il silenzio della famiglia reale

Al momento, nessun commento ufficiale è stato rilasciato né dalla famiglia di Rosie né da Buckingham Palace. La notizia ha comunque destato profondo cordoglio in tutto il Regno Unito, soprattutto tra coloro che seguono da vicino le vicende della famiglia reale.

L’inchiesta giudiziaria in corso dovrà orale dinamiche esatte della tragedia, mentre amici e familiari si stringono nel dolore per la perdita improvvisa di una giovane descritta come, riservata e profondamente legata ai suoi affetti.