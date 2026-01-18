"Avevo cercato di evitare i litigi con Youssef": adesso parla la fidanzata di Atif

Il terribile omicidio che si è consumato presso l'istituto Einaudi Chiodo di La Spezia ha sconvolto l'opinione pubblica, riportando l'attenzione sulla sicurezza all'interno delle scuole e l'educazione dei ragazzi; Zouhair Atif avrebbe preso di mira Abanoub Youssef, arrivando a ucciderlo, per una questione legata a una ragazza, e proprio questa ragazza, la fidanzata del 19enne, ha voluto far senire la propria voce.

Intervenuta sulle pagine dei social, la giovane ha deciso di riportare il suo punto di vista sull'intera terribile vicenda. "Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita" , si legge nel post pubblicato su Instagram dalla fidanzata di Atif. " Chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo, tra l'altro ho fatto il possibile per evitare litigi fra i due" , ha aggiunto.

Da quanto sappiamo, la ragazza in questione è ancora minorenne. Lei sarebbe la fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne che lo scorso 16 gennaio ha aggredito Youssef Abanou fra le mura scolastiche, accoltellandolo a morte. Parlando con gli inquirenti, il giovane originario del Marocco ha spiegato di aver ucciso l'altro ragazzo perché quest'ultimo aveva scambiato delle foto di quando era piccolo con la sua fidanzata. Ciò avrebbe scatenato il raptus omicida.

" Non sono mai entrata in tribunale a difendere il mio ragazzo. Anzi non gli ho rivolto parola (come giusto che sia), sono stata sottoposta ad altro ", ha aggiunto la minorenne, che in queste ore è stata certamente ascoltata dagli inquirenti. "È stato sconvolgente anche per me. Chi ha visto parli, chi sa mi scriva, ogni testimonianza è importante.

Sentirò tutti appena posso, sono l'unica che può fare qualcosa, e combatterò fino all'ultimo per lui e la sua famiglia. Le mie più grandi condoglianze alla famiglia, che cercherò di contattare al più presto", ha concluso.