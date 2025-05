Baby centauro di 9 anni sfreccia su mini moto tra la folla: follia per le vie di Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo stereotipo porta a dire: “Cose che possono succedere solo a Napoli…”. Ma sarebbe, appunto, solo un luogo comune (comune, se pur non casuale…); e invece questa è una storia minima (minima solo perché non ci sono state conseguenze drammatiche) che va raccontata senza “pregiudizi territoriali” perché in realtà conferma come l’imbecillità sia una prerogativa senza confini geografici. Certo, immaginare un bambino di 9 anni che a bordo di una “mini moto (“mini” si fa per dire) sfreccia tra la folla in una zona pedonale di Oslo, si fa un po’ fatica…

Ma veniamo alla scena folcloristica (tale solo perché, lo ripetiamo, nessuno è stato investito): zona pedonale di Largo Berlinguer, quartiere storico San Giuseppe, pieno centro a Napoli. “Tra le numerose persone in strada tra residenti e turisti che passeggiano inizia a girare una mini cross a benzina che di mini moto però ha nulla - spiegano i testimoni all’Ansa -. In sella il centauro che, non curante delle decine di persone presenti, effettua delle manovre pericolose tra zig zag e alta velocità”.

Non si tratta di un adulto, lo spericolato di turno è un baby centauro di 9 anni che quel mezzo non potrebbe neppure guidarlo sotto casa, figuriamoci in una zona pedonale. Tra la gente sfiorata dal piccolo incosciente (più incoscienti di lui sono certamente i genitori) ci sono anche due carabinieri della compagnia Napoli Centro. Sono liberi dal servizio e tentano di fermare il bambino che (proprio come fanno i grandi senza testa) getta a terra la mini moto e fugge. L'avventura dura pochi metri, i carabinieri prendono il bimbo e lo accompagnano in caserma. Poco dopo arrivano i genitori. Papà e mamma, entrambi del posto, vengono denunciati per abbandono di minore. Provvedimento sacrosanto.

La moto, ben lontana dall'essere un giocattolo,

con una cilindrata paragonabile ad un o scooter che può raggiungere gli 80 km orari, è stato sequestrato. Speriamo venga restituito quando il bambino compierà la maggiore età e i genitori saranno magari un po’ meno bambini…