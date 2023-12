Gondola si ribalta per colpa di una foto, turisti finiscono in acqua a Venezia

Singolare incidente nei canali di Venezia, dove una gondola si è ribaltata facendo finire in acqua gli occupanti: per fortuna tutto si è concluso solo con un grande spavento e tanto freddo.

L'episodio si è verificato durante la mattinata di oggi, domenica 3 dicembre, nelle acque del Rio de la Verona in sestiere San Marco, a poca distanza dal teatro La Fenice. A finire a mollo sono stati, oltre al gondoliere, quattro turisti orientali, rei di non aver assecondato la manovra annunciata con anticipo dal conduttore dell'imbarcazione. Pare che alla base della scellerata decisione di ignorare le direttive del gondoliere ci fosse l'intenzione di fare uno scatto particolarmente suggestivo con la fotocamera. Pur di non rinunciare alla tanto agognata fotografia, i turisti orientali si sono mossi provocando così l'incidente.

La gondola, che doveva passare sotto un ponte, stava affrontando in quel momento una manovra usuale ma comunque discretamente impegnativa, per effettuare la quale è necessario che tutti i passeggeri collaborino in maniera tale da ottenere il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. Così purtroppo non è accaduto. Alcuni turisti hanno fatto di testa loro, nonostante che il gondoliere avesse loro gridato di restare fermi per evitare rischi inutili. Detto fatto. L'errata distribuzione del peso sull'imbarcazione, a causa del movimento scellerato, ha comportato uno sbilanciamento: la gondola, quindi, si è rovesciata, facendo finire tutti gli occupanti nelle fredde acque del rio de la Verona.

Il gondoliere si è immediatamente attivato per soccorrere i turisti, e li ha riportati a riva. Per fortuna, visto anche che il fondale è basso, nessuno ha corso rischi, ma la paura e il grande freddo si sono fatti sentire eccome. Tanti i commenti sui principali social network tra chi ha ironizzato sull'incidente e coloro che invece hanno puntato il dito contro i turisti orientali per non aver ascoltato i consigli del gondoliere.