"Sono Spiderman". Bimbo di 5 anni solo in casa si sporge dalla finestra

Aveva ancora in mano un pupazzo di "Spiderman", quando gli agenti sono entrati in casa sfondando la porta. Il piccolo, 5 anni, lasciato da solo in casa dai genitori, voleva imitare il suo supereroe preferito quando ha avvicinato un comodino al davanzale e si è sporto alla finestra, forse convinto di avere gli stessi super poteri del suo beniamino. Il fatto è accaduto in via Padova, a Milano. Fortunatamente l’uomo ragno in erba è stato salvato dagli agenti di una volante, che erano stati fermati da un passante che aveva visto il bambino in pericolo. La madre, che rientrata a casa si è trovata di fronte gli agenti e la porta dell'appartamento sfondata, è stata poi denunciata per abbandono di minore.

Perché si è sporto dalla finestra

Nel pomeriggio di ieri il bimbo, verso le 17, è stato notato da un passante che ha fermato una pattuglia della polizia che stava transitando. Dopo essersi fermati, gli agenti sono entrati nel palazzo, uno stabile di ringhiera, e sono saliti al piano. Hanno quindi suonato all'ingresso, una porta a vetri, cercando di intrattenere il bimbo ma, quando lo hanno visto sparire, per paura che tornasse alla finestra hanno sfondato la porta e hanno messo il piccolo in sicurezza.

Quando sono entrati nella casa, il bambino aveva in mano un pupazzo di Spiderman e alla televisione stava guardando proprio una puntata del supereroe della Marvel. Quando la mamma del bambino, una peruviana di 45 anni, ha fatto ritorno a casa alle 18.30, ha trovato ad attenderla i poliziotti. La donna ha cercato di giustificarsi affermando di essersi allontanata per accompagnare la figlia in piscina e che quando era uscita dall’abitazione il bambino stava dormendo tranquillo.

Una coppia denunciata nel Pavese

Anche a una coppia residente a Stradella, comune in provincia di Pavia, nell’Oltrepò Pavese, è toccata la stessa sorte: è stata infatti denunciata dai carabinieri per abbandono di minore in concorso. I due, entrambi originari dell'Est Europa, in varie occasioni si sarebbero allontanati per recarsi ai loro luoghi di lavoro, per turni di otto ore, abbandonando a casa da sola la figlia della donna, una bambina di soli 5 anni. La donna e il suo compagno sono lavoratori dipendenti con turni a volte non coincidenti, e alle forze del'ordine è arrivata la segnalazione che in questi casi la piccola veniva lasciata sola.

A fronte di tali segnalazioni, i militari della locale stazione dell'Arma si sono quindi recati nell'appartamento per controllare la situazione di persona. Quando i carabinieri sono arrivati hanno realmente trovato la piccola in casa da sola, non sorvegliata da un adulto. Sembra che la bambina fosse tranquilla, tutta impegnata a giocare con il suo gattino e a mangiare i popcorn che le aveva lasciato la sua mamma. La coppia è stata denunciata e il caso è stato segnalato anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, oltre che ai servizi sociali del Comune di Stradella.