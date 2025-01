L'orrore davanti al supermercato: accoltellata una 39enne. "È stato mio marito"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna di 39 anni è stata accoltellata questa mattina da un uomo davanti a un supermercato Lidl a Seriate di via Lombardia, in provincia di Bergamo. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove versa in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita dall'aggressore al culmine di una violenta lite. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Bergamo per riscotruire la dinamica del tentato omicidio. I militari hanno già fermato il presunto colpevole. Si tratta del coniuge della donna accoltellata. L'uomo, di origini romene così come la moglie, si trova ora in caserma. La stessa vittima, in un barlume di lucidità, avrebbe detto: "È stato mio marito", mentre gli altri clienti del supermercato cercavano invano di fermare l'aggressore.

Una scena agghiacciante

A raccontare alcuni dettagli dell'episodio è stata una cassiera. Una delle clienti è entrata nel supermercato urlando e chiedendo ai presenti di chiamare le forze dell'ordine. Intanto l'uomo era fuori e non fermava la sua furia omicida nei confronti della donna e di alcuni passanti che cercavano di intervenire in soccorso della malcapitata. A un certo punto qualcuno ha provato a fermare l'aggressore lanciandogli addosso alcune pietre, ma senza sortire alcun effetto. Solo quando sono arrivati i carabinieri l'uomo è stato bloccato. Essendo anche lui ferito è stato trasferito in ospedale prima di cominciare l'interrogatorio in caserma.

Terzo episodio violento in pochi giorni

Non è un periodo tranquillo per i cittadini di Bergamo dove, con l'aggressione di questa mattina, sono saliti a tre gli episodi violenti registrati tra fine anno e inizio del 2025. Il 28 dicembre scorso, a Pontirolo, sempre in provincia, è stato ucciso Rocco Modaffari. Il presunto assassino, Roberto Guerrisi, era stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Il 2 gennaio, invece, è stato assassinato, accoltellato in pieno centro. In carcere in questo caso è finito il sospettato il 28enne del Togo Sadate Djiram che dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario premeditato e aggravato dai futili motivi.