Bergamo, frontale con l'autopompa dei vigili del fuoco: morto un 34enne, ferito anche un pompiere

Terribile incidente a Nembro, in provincia di Bergamo: un'auto con cinque persone a bordo si è infatti scontrata contro l'autopompa dei vigili del fuoco che in quel momento procedeva spedita verso la zona in cui era scoppiato un incendio. L'impatto è stato violento, e purtroppo il conducente, un uomo di 34 anni, ha perso la vita.

Il fatto, stando a quanto riferito, è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 novembre, sulla strada statale 671 della Valle Seriana, tra Albino e Nembro. A quanto pare i vigili del fuoco di Gazzaniga erano diretti a Scanzorosciate, dove aveva preso fuoco un capannone. Proprio durante il tragitto, l'autopompa ha finito con lo scontrarsi in un frontale contro la vettura guidata dal 34enne, che è morto sul colpo. A bordo dell'auto si trovavano cinque persone, fra cui un minorenne.

L'allarme è stato dato intorno alle 8.00 del mattino e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, oltre agli operatori sanitari del 118, arrivati con ambulanze e automedica. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per il 34enne. Sono stati assistiti i feriti. Tutti gli occupanti dell'auto hanno riportato delle lesioni, e anche un vigile del fuoco risulta ferito.

La polizia stradale ha

provveduto a chiudere il tratto di strada, così da consentire i rilievi. Gli inquirenti devono infatti ricostruire le fasi dell'per comprenderne le dinamiche e risalire alle eventuali responsabilità.