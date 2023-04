Champions, biglietti troppo cari: sciopero del tifo a Napoli

Gli ultras del Napoli calcio si ritroveranno domani sera all’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona” per protestare contro il prezzo, a loro dire “esorbitante” , dei biglietti per assistere al prossimo incontro di Champions League contro il Milan. I tifosi saranno in sciopero, eviteranno di sostenere la loro squadra impegnata nel match di campionato. Di fronte al Napoli di mister Luciano Spalletti ci sarà sempre il Milan in una sfida che anticiperà il tanto atteso incontro europeo.

“Novanta euro per un settore popolare è stata la scelta della Società Sportiva Calcio Napoli – hanno scritto gli ultras in un comunicato – con in più l’ennesima presa in giro, ovvero l'equiparazione di prezzo tra l’anello superiore e quello inferiore, quest’ultimo, definito perfino dagli addetti ai lavori ‘tribuna non vedenti’ per la scarsa visuale che si ha del campo da gioco" .

Come riporta il quotidiano Fanpage, i costi non sono alla portata di tutti. Si va dai 90 auro delle curve, ai 340 euro della Tribuna Posillipo, passando per i 130 euro dei Distinti e i 220 euro della Tribuna Nisida. Nonostante i prezzi alti, comunque, è previsto il tutto esaurito. La Champions League richiama molti tifosi, anche da fuori regione. I supporters più agguerriti, però, non si arrendono. “Meno ultras e più famiglie allo stadio – hanno evidenziato nella nota – ma quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche. Siamo di fronte alla mortificazione di tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per regalare un ricordo storico ai propri figli” .