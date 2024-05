Bimba abusata dal padre. Scatta il codice rosa: ecco in cosa consiste

Una bambina racconta di aver subito molestie da parte del padre e scatta il codice rosa, un percorso di cura e tutela riservato alle vittime di violenza. In attesa che venga fatta luce sulla vicenda, il giudice ha disposto per entrambi la misura del braccialetto elettronico. Non solo dunque al genitore, per cui vige il divieto di avvicinamento alla figlia, ma anche alla stessa bambina, al fine che venga rispettato il provvedimento.

Il caso

La vicenda in esame si è verificata in Versilia (Toscana). L'allarme è scattato quando la piccola, una bambina di 11 anni, si è confidata con una compagna di scuola lo scorso 25 novembre. Le due avevano appena partecipato a un incontro con alcune psicologhe organizzato dalla scuola in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Spronata dalle parole delle professioniste, che avevano cercato di sensibilizzare i bambini sul tema, l'11enne aveva riferito all'amica quanto le era accaduto, e aveva parlato del padre. Da qui il passo successivo, e la confessione a un'insegnante, che aveva immediatamente convocato la madre dell'alunna.

E' stato quindi attivato il codice rosa, con tanto di accertamenti effettuati sulla bambina. Il caso è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno aperto delle indagini nei confronti del padre 60enne. L'inchiesta è stata avviata al fine di fare luce su presunti atti sessuali che l'uomo avrebbe compiuto in diverse occasioni con la figlia minore di 14 anni. Pochi giorni fa si è tenuto l'incidente probatorio, con la bambina ascoltata in audizione protetta. Sarebbero almeno tre gli episodi di abuso raccontati dalla minorenne, tutti avvenuti nel 2023 e quando la madre non era in casa. Lo psicologo chiamato dal gip a giudicare lo stato psico-fisico della ragazzina ha giudicato idonea la testimonianza.

Braccialetto elettronico per padre e figlia

Il giudice ha disposto nei confronti del padre e della figlia il braccialetto elettronico. Il 60enne ha ovviamente il divieto di avvinarsi alla bambina, ecco la ragione del dispositivo. Il braccialetto è stato però opplicato anche alla minorenne per una questione di maggiore tutela e rispetto del provvedimento. Nel caso il padre dovesse avvicinarsi alla piccola, infatti, il dispositivo farà partire l'allarme che avviserà le forze dell'ordine.

Il codice rosa

Con codice rosa si intende un percorso di accesso al pronto soccorso rivolto alle vittime di violenza: donne, bambini e persone discriminate. Serve a coordinare i diversi organi che fanno parte di tutto il sistema di tutela dedicato alla persona che deve essere assistita.

Si tratta, dunque, di un programma dedicato che scatta in ospedale al momento che viene riconosciuta una presunta vittima di violenza e che porta al coinvolgimento in breve tempo non solo di

medici, ma anche psicologi, operatori dello "Sportello anti-violenza" e forza dell'ordine. Una sinergia il cui scopo è quello di assistere la vittima, non solo dal punto di vista sanitario-psicologico, ma anche giuridico.