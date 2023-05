Bimbo di 2 anni si accascia a terra e muore davanti ai genitori: tragedia ad Aprilia

Tragedia ad Aprilia, dove un bimbo di soli 2 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore. Il dramma nella giornata di oggi, mercoledì 24 maggio. Il piccolo, secondo le poche informazioni riportate sino ad ora, si trovava nella sua abitazione di Aprilia, località in provincia di Latina, quando ha cominciato a sentirsi male.

Con lui i genitori, che lo stavano sorvegliando mentre si trovava intento a giocare. Ancora sotto choc per l'accaduto, i familiari hanno spiegato che il piccolo si è improvvisamente accasciato a terra, manifestando difficoltà respiratorie.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che hanno subito capito la gravità della situazione. Gli uomini del personale Ares 118 hanno fatto il possibile per rinimare il bambino, tentando ogni manovra. Chiamata sul posto anche un'eliambulanza per il trasporto d'urgenza in ospedale.

Anche i carabinieri del Reparto Territoriale hanno fatto la loro parte, intorrompendo il traffico per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Nulla, però, è servito a salvare il piccolo, che è purtroppo spirato sotto gli occhi dei genitori dopo quasi un'ora di massaggio cardiaco. All'arrivo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato possibile constatare solo il decesso.

Sul caso la procura della Repubblica di Latina ha deciso di aprire un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica della triste vicenda. Stando a quanto si apprende, è già stata data disposizione affinché venga eseguita un'autopsia. L'esame sarà fondamentale per cercare di comprendere le cause della morte. Che cosa può aver provocato il malore fatale che ha portato al repentino decesso di un bambino così piccolo? Al momento si parla di una crisi respiratoria, ma tutto è ancora da verificare.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Aprilia.