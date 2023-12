Bimbo di 3 anni azzannato alla testa da un dobermann a Varese: ferita anche la nonna

Un bimbo di soli 3 anni è stato azzannato dal cane di famiglia, un esemplare adulto di razza dobermann, il quale ha ferito sia lui che la nonna accorsa disperatamente in suo aiuto per evitare che le consegenze dell'improvvisa aggressione potessero essere ancora più gravi.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati nel corso della mattinata di oggi martedì 5 dicembre all'interno di un'abitazione privata a Dumenza, comune italiano della provincia di Varese. È all'incirca mezzogiorno, quando la donna lancia un disperato allarme al 118 e alle forze dell'ordine per segnalare quanto accaduto pochi istanti prima. Il nipotino, un bimbo di soli 3 anni, era stato infatti azzannato dal cane di famiglia, un dobermann che non aveva mai avuto alcun comportamento aggressivo prima di oggi.

Non è ancora chiaro se il bambino stesse giocando insieme all'animale oppure se abbia avuto semplicemente la sfortuna di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Fatto sta che il cane l'ha aggredito con veemenza, ferendolo alla testa, per fortuna, pare, in modo non gravissimo. Le grida del piccolo hanno subito attirato l'attenzione della nonna, che non ha esitato a lanciarsi in suo soccorso, tentando di allontanare il dobermann anche a costo di essere assalita lei stessa. E così in effetti è accaduto, dato che l'animale si è rivoltato pure contro la donna, mordendola agli arti superiori.

Dopo una breve colluttazione con l'animale, la signora è riuscita a prendere in braccio il nipotino e ad allontanarsi dall'animale, mettendosi finalmente al sicuro. A seguito della segnalazione inoltrata al 112, sul posto sono giunti tre mezzi di soccorso, vale a dire un'automedica e due ambulanze di Padana Emergenza e della Croce Rossa italiana.

Il bimbo, che ha riportato lesioni nella zona temporale sinistra fino alla teca cranica, è stato assistito sul posto dal personale medico, che ha poi provveduto a caricarlo a bordo di un elicottero sanitario proveniente da Como. Il mezzo ha quindi trasportato la giovane vittima in codice giallo, pertanto in condizioni di media gravità, all’ospedale pediatrico Del Ponte di Varese. Anche la nonna del piccolo, ferita alle mani e alle braccia, è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino, che hanno dato avvio alle indagini con la collaborazione dei colleghi della stazione di Dumenza. Il dobermann è stato nel frattempo affidato al servizio veterinario della Ats (Agenzia di tutela della salute) dell'Insubria.