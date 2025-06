Bimbo di 5 anni e nonna trascinati al largo con il materassino: sono finiti a 4 chilometri dalla riva

Tanta paura nella giornata di ieri a Castellammare di Stabia (Napoli), dove una nonna e il nipotino di 5 anni sono stati trascinati al largo dalla corrente mentre facevano il bagno in mare. Provvidenziale l'operato della Guardia costiera, intervenuta per mettere in salvo l'anziana e il bambino. Secondo quanto riferito, il fatto si è verificato ieri, domenica 29 giugno. La nonna e il bimbo di soli 5 anni si trovavano su un materassino e facevano il bagno quando il vento e la corrente li ha trascinati dalla riva. Tutto si è svolto in maniera molto rapida, tanto che in breve tempo i due sono finiti a circa 2 miglia nautiche dalla costa (ossia, quattro chilometri). A quel punto non è stato possibile fare nulla dalla riva, e sono stati chiamati i soccorsi.

Ad accorrere in aiuto dell'anziana e del bambino sono stati gli uomini della Guardia costiera, che hanno raggiunto il luogo segnalato con la motovedetta CP 542. L'operazione di salvataggio è andata a buon fine. La nonna è stata subito portata a bordo dell'imbarcazione, mentre un militare si è tuffato in mare per raggiungere il bambino che si trovava al sicuro sul materassino. In poco tempo, i due sono stati tratti in salvo e poi affidati alle cure degli operatori sanitari del 118 di Torre Annunziata. Per fortuna, nonostante il grande spavento, entrambi stavano bene.

Preoccupazione invece per il nonno.

L'uomo, rimasto a riva, deve aver accusato la forte tensione di quei momenti, ed ha avuto un. L'episodio non deve essere sottovalutato. La Guardia costiera ha voluto raccomandare la massima. In presenza di forte vento materassini e canotti gonfiabili dovrebbero essere evitati.