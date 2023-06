La Lamborghini dell'incidente? Noleggiata per 1.500 euro senza carta di credito

Alla “Skylimit rent”, la concessionaria che ha noleggiato la Lamborghini ai giovani youtuber protagonisti dell’incidente mortale di Roma in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni, non parlano. I responsabili si limitano a dire: "Faremo un comunicato" . Per adesso le uniche informazioni disponibili sono raccolte sul loro sito. Alla sezione Luxury, le Lamborghini e le Ferrari si noleggiano a 2.000 e più euro al giorno, senza carta di credito, lasciando una cauzione di 25mila euro anche con assegno circolare, oppure nessuna cauzione pagando un piccolo sovraprezzo sul noleggio.

Il denaro degli sponsor

Si tratta di tanti soldi per dei ventenni, ma gli youtuber li ottenevano da sponsor e visualizzazioni. Dove la Lamborghini si è schiantata e dove è morto Manuel intanto c'è un tributo di fiori, peluche e girandole colorate. "Piccolo angelo sei volato in cielo troppo presto. Proteggi da lassù la tua mamma e la tua sorellina" , è uno dei tanti bigliettini, lasciati. Continua il via vai delle persone del quartiere che commosse lasciano giochi e fiori. C'è anche un disegno colorato sistemato da una bimba, che ritrae due bambini accanto a dei fiori a e dei cuori. L'omaggio al piccolo, sotto un albero, è poco distante dall'asilo dove ieri Manuel aveva avuto il pranzo e la merenda di fine anno con i suoi compagni.

La concessionaria

La “Skylimit rent” ha sede nel Casilino, la zona urbanistica 6B del Municipio Roma V di Roma Capitale. Si estende sul quartiere Q, VII Prenestino-Labicano. Il parco macchine a disposizione è nutrito, ben 140 esemplari, tra cui auto di lusso, quelle che vengono utilizzate da testimonial famosi per fare marketing commerciale. Matteo Di Pietro, il 20enne alla guida della Lamborghini indagato per omicidio stradale, è uno di questi. Seppure non noto al grande pubblico, fa presa sui giovani come youtuber grazie alle sfide impossibili sui social media. La macchina di lusso noleggiata per la challenge delle 50 ore consecutive alla guida costa 1.500 euro al giorno. “Di Pietro è un nostro cliente – ha dichiarato un dipendente della ‘Skylimit rent’ al quotidiano Il Messaggero – il contratto c'era come sempre, tutto in regola” .

L’indagine