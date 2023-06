Il papà del bimbo morto nell’incidente di Roma ha provato ad aggredire lo youtuber

Impossibile quantificare il dolore per quanto avvenuto mercoledì pomeriggio a Casal Palocco, Roma. Scontro violentissimo e bilancio drammatico per l’incidente stradale di via Archelao di Mileto: morto il piccolo Manuel Proietti. Il bimbo di 5 anni era in macchina insieme alla madre Elena Uccello e alla sorellina Aurora, dimesse giovedì pomeriggio. La Smart della famiglia è stata centrata da un Suv Lamborghini guidata dallo youtuber del team Theborderline Matteo Di Pietro, risultato positivo ai cannabioidi. Subito dopo lo scontro mortale, è arrivato sul luogo dell’incidente il padre del piccolo Manuel: accecato dalla rabbia e travolto dal dolore, ha provato a farsi giustizia da solo.

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo la corsa a piedi lungo via di Macchia Saponara, l’uomo ha provato a scagliarsi contro il conducente della vettura che gli aveva appena ucciso il figlio e ferito gravemente la moglie e l’altra bambina. Lo youtuber è stato salvato dal provvidenziale intervento delle forze dell’ordine: vigili urbani, poliziotti e alcune persone presenti hanno bloccato l’uomo prima che fosse troppo tardi.

I parenti del piccolo Manuel sono sotto choc, un caso che ha scosso l’opinione pubblica e che ha riacceso il dibattito sulle folli sfide social e sui pericoli della droga. Come ricostruito dalle autorità, gli youtuber Theborderline erano impegnati in una challenge Youtube “in auto per 50 ore di fila”, con foto e video dell’”impresa”. I telefonini sono stati sequestrati e le posizioni dei ragazzi – tutti dai 20 ai 23 anni – sono al vaglio degli inquirenti. Ma c’è di più.