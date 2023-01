Binario metro rotto e Gualtieri chiede pazienza...

Metropolitana di Roma ancora ferma a causa di un binario rotto della linea A. Disagi questa mattina per i pendolari della Capitale, che hanno visto interrompersi il servizio per alcune ore. Nello specifico il blocco è durato dalle 10.30 alle 12.30, ed ha interessato le fermate fra la stazione Termini e quella di via Ottaviano. Lo stop è stato necessario per consentire ai tecnici di operare e ripristinare il tratto.

Un nuovo guasto

Secondo quanto riferito dalle autorità romane, il guasto è stato individuato intorno alle 9.30 di venerdì. Si tratta fra l'altro del secondo disservizio che ha riguardato il tratto fra le stazioni di Termini e Ottaviano. Il precedente guasto, provocato da un guasto elettrico, si è verificato pochissimi giorni fa, parliamo del 23 gennaio. Sarebbe stata l'usura, in questo caso, a provocare la frattura riscontrata nel binario della metro A.

Compresa la situazione, sono stati subito attivati dei servizi sostitutivi per i pendolari.

Gualtieri: "I tempi sono lunghi perché..."

Arrivata la notizia del danno al binario, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo nel primo pomeriggio alla stazione Metro A Lepanto per conoscere la situazione. Col primo cittadino, anche il direttore generale di Atac Alberto Zorzan l'assessore alla Mobilità Eugenio Patané.

" Siamo venuti qui dove si è verificato l'ennesimo guasto sulla metro A sia per vedere la situazione sia per avere l'opportunità di spiegare quello che cerchiamo di fare ", ha dichiarato Gualtieri, come riportato dalle agenzie di stampa. " Parliamo di un binario del 1979, entrato in funzione dal 1980, mai manutenuto, mentre sulla B sono stati rifatti nel 1990. E una infrastruttura in condizioni disastrose. Le risorse erano ferme dal 2017, noi le abbiamo sbloccate iniziando i cantieri a luglio ", ha aggiunto.

Il primo cittadino di Roma è passato dunque a spiegare che attualmente l'amministrazione si sta occupando di sostituire tutti i binari, ma ci vuole tempo, perché si tratta di un lavoro enorme. " Questo documenta lo sfregio della colpevole assenza di manutenzioni per un tempo inaccettabile. Le manutenzioni sono indispensabili. Capiamo la protesta dei cittadini ma devo dare atto a Atac che sta facendo quello che andava fatto da anni ", ha proseguito. " È umanamente impensabile metterci pochi giorni, servono 18 mesi. Sosteniamo quindi l'azienda nel lavoro che fa, ci scusiamo coi romani ma va spiegato che i lavori sono in corso senza ritardi e finiranno a dicembre '23 ", ha concluso.

Insomma, romani avvisati: ci sarà da attendere.

Nessun problema di sicurezza

Sulla questione è intervenuto anche il direttore generale di Atac Alberto Zorzan, il quale ha spiegato che questa mattina si è trattato di "una rottura secca del binario avvenuta per dilatazione termica ".

Nessun problema relativo alla sicurezza dei viaggiatori, dal momento che quando le due parti della rotaia si separano appare subito in sala operativa l'allarme per occupazione indebita del circuito del binario. Si accende quindi una spia, con conseguente blocco dei treni.

Un gruppo di tecnici con quattro-cinque è subito entrato in azione, provvedendo alla sostituzione del binario. Nel corso della nottata saranno effettuate ulteriori saldature.