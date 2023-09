"Blindati e derubati": l'incubo di Ida Di Benedetto e dell'ex ministro Urbani

L’attrice napoletana Ida Di Benedetto e l’ex ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani dormivano quando i rapinatori hanno razziato il loro appartamento in via Riviera di Chiaia, a Napoli. I ladri hanno chiuso a chiave i padroni di casa nella loro stanza e hanno agito in maniera indisturbata. Solo l’attrice, nota soprattutto per aver interpretato in passato la soap Un posto al sole, svegliata dal trambusto, ha provato a urlare, ma senza distogliere i malviventi dalla loro azione criminale. Il bottino trafugato comprende cellulari, computer, gioielli, portafogli e denaro. Urbani e Di Benedetto, che stanno insieme dal 1995, in un primo momento non si sarebbero accorti di nulla.

L’indagine della polizia

Sull'episodio stanno indagando gli agenti locali della squadra mobile. I rapinatori, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero entrati in casa di notte, mentre Di Benedetto e Urbani erano nell'appartamento e riposavano. Li hanno chiusi in una stanza, quindi hanno portato via tutto ciò che avesse un valore e fosse facile da trasportare. “Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino – ha raccontato alle forze dell’ordine l’attrice – e ci hanno chiusi dentro. Me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all'inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è resa conto dell'accaduto e ha lanciato l'allarme” .

“Andremo via da Napoli”

Quando è arrivata la polizia le vittime sono state liberate, ma i rapinatori già erano scappati. “Sono terrorizzata – ha continuato Ida Di Benedetto – s offro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un furto. Sono stanca. La città è abbandonata, andremo via” . L’attrice ha rivelato che viene spesso a Napoli per guardare il mare dal balcone di casa. “Deve essersi sparsa la voce – ha sottolineato – sanno chi siamo e ogni tanto ci prendono di mira. La mia città è abbandonata” .

Gli altri furti