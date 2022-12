Portavano droga a domicilio in tutta Roma, 13 arresti

Continua la lotta alla droga in tutto il Paese. A Bologna è finito in manette un 19enne che custodiva nella propria abitazione circa quattro chili e mezzo di hashish. Lo stupefacente era diviso in diverse confezioni, già pronte per essere spacciate. Nella casa del ragazzo, di origini romane, sono stati trovati anche attrezzi utili alla pesatura, al taglio e al confezionamento della droga. Il diciannovenne si trovava già agli arresti domiciliari. Era stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 19enne sembra non aver imparato la lezione (una precedente condanna) infatti, dopo essere stato scoperto per la prima volta dalle forze dell’ordine, ha continuato da casa a confezionare e spacciare droga.



Crack e cocaina nelle strade della Capitale

Nelle ultime settimane a Roma sono scattate le manette per 12 persone, coinvolte tutte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state ritrovate centinaia di dosi di cocaina, crack e oltre 1.200 euro in contanti, soldi provenienti probabilmente dalla vendita di droga. I carabinieri hanno setacciato a fondo i quartieri popolari di Roma dove lo smercio di droga avviene con più facilità, fra questi Tor Bella Monaca, San Basilio e Montespacato.

Nelle principali piazze di spaccio di Roma est le forze dell’ordine hanno fermato tre marocchini senza fissa dimora e con precedenti penali in Italia. I tre stranieri erano in possesso di 84 dosi di cocaina e 10 di eroina, nascoste distrattamente nelle loro tasche e all’interno di alcune buche. Sempre a Roma è stato un uomo di origine marocchina è stato sorpreso mentre cercava di vendere droga a un giovane, i carabinieri sono tempestivamente intervenuti e hanno condotto l’uomo in caserma, dopo poco per lui si sono aperte le porte del carcere.



Sempre più persone fanno consumo di droga

Negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente il numero di cittadini italiani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Anche l’età in cui si inizia a entrare in contatto con la droga si è preoccupantemente abbassata. Si stima che nell’ultimo anno 17,4 milioni di italiani abbiano fatto uso di droghe, di qualsiasi tipo dalla “semplice” cannabis - che poi tanto semplice non è - alle droghe sintetiche.