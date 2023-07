Bloccata alla fermata del bus e violentata, choc ad Anzio: arrestato un nigeriano

Arrestato con l'accusa di violenza sessuale un cittadino nigeriano di 32 anni. L'uomo è stato fermato perché potrebbe essere l'autore dello stupro commesso ad Anzio (Roma) ai danni di una 18enne avvenuto lo scorso maggio. Sono stati gli agenti della Squadra mobile di Roma, con la collaborazione dei colleghi del commissariato di Anzio-Nettuno a occuparsi della cattura.

Cosa è accaduto

L'episodio a cui si fa riferimento è avvenuto lo scorso 12 maggio ad Anzio. La vittima, una ragazza di 18 anni, stava facendo ritorno a casa quando si è imbattuta nel suo aggressore. La giovane è stata bloccata nei pressi della fermata dei bus dallo straniero, che l'ha trascinata in una zona isolata (si ritiene una baracca nascosta in un'area boschiva) e poi violentata.

Sarebbero state le grida della ragazza a mettere in fuga l'aggressore. Rimasta da sola, la 18enne ha poi chiesto aiuto per strada e i poliziotti, sopraggiunti sul posto, l'hanno trovata in lacrime e sotto choc. Accompagnata in ospedale, la giovane ha poi dato una sommaria descrizione del suo aguzzino, raccontando quanto le era accaduto. Da qui sono partite le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri. Una vera e propria caccia all'uomo, che si sarebbe conclusa ieri, quando la polizia ha provveduto al fermo.

Fondamentali, anche in questa occasione, le immagini estrapolate dai filmati delle videocamere di sorveglianza presenti su un tratto della via Nettunense, dove la 18enne scesa dal bus ha incontrato il suo assalitore. La polizia scientifica, come riportato da RomaToday, ha inoltre effettuato un sopralluogo nella baracca in cui è avvenuta la violenza, recuperando tracce biologiche.

L'arresto

Nel corso della giornata di ieri, sabato 8 luglio, la cattura. Il nigeriano, nei confronti del quale ci sono diversi indizi di colpevolezza, è stato trovato alla stazione ferroviaria di Aprilia, in attesa del treno. A quanto pare ha dei precedenti penali.

Raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e dagli uomini del commissariato di Anzio-Nettuno, il 32enne è stato arrestato per violenza sessuale, lesioni e rapina. Il soggetto si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.