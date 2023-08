Tira il freno a mano e chiama il 112: bimbo di 7 anni salva il papà dall'infarto

A raccontarla sembra una storia scritta per un film o una serie televisiva, una sceneggiatura con tanta azione e con messaggio importante, eppure si tratta di un episodio realmente accaduto. Nel giorno di Ferragosto un bambino di sette anni, con il suo lodevole e inaspettato comportamento, ha salvato la vita al padre. L’uomo, 58 anni, si trovava al volante della sua auto a Bolzano quando è stato colto da un grave malore. Un infarto lo ha sorpreso mentre era alla guida, ma la prontezza di riflessi del figlio ha evitato il peggio.

Il fatto

Poco dopo le 17 del 15 agosto, padre e figlio erano in macchina in via Milano. Improvvisamente l’uomo ha perso i sensi finendo con la testa sul volante mentre l'auto, una Toyota Yaris, era ancora in corsa. Il bambino, per nulla spaventato, si è comportato come un adulto; si è prima lanciato sotto il sediolino di guida per togliere il piede del padre dall’acceleratore e poi con la manina ha pigiato sul freno. Quando la macchina si è fermata ha tirato il freno a mano. Subito dopo ha preso il telefonino dalla tasca della giacca dell’uomo e ha chiamato il 112, dicendo che il genitore si era sentito male.

I soccorsi

Il piccolo è stato bravo a rispondere a tutte le domande dell’operatore del centralino e ha saputo anche dare la posizione esatta in cui si trovava insieme al padre. In pochi minuti sono giunti in via Milano sia l’ambulanza sia gli agenti della polizia locale. Il 58enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano dove è ancora ricoverato in terapia intensiva, ma in via di guarigione. L’intervento tempestivo e perfetto del bambino di sette anni ha evitato che il padre morisse. Pochi altri minuti e l’infarto sarebbe stato fatale per l’uomo.

Il commento della madre