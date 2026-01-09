Bomboletta spray al peperoncino esplode in volo: cosa è successo sul Milano-Brindisi

Aria irrespirabile, occhi lacrimanti e tosse: sono queste le reazioni di alcuni passeggeri a bordo del volo Ryanair FR 3424 decollato da Milano Malpensa e diretto a Brindisi a causa dell'accidentale esplosione di una bomboletta contenente dello spray al peperoncino.

Cosa è successo

In pochi istanti, inevitabilmente in un ambiente così chiuso, per diversi minuti i passeggeri più vicini a questa bomboletta hanno subìto direttamente gli effetti peggiori. Il volo è comunque atterrato in assoluta sicurezza ma all'arrivo nello scalo pugliese è subito salita a bordo la Polizia di frontiera per i controlli del caso tra cui il bagaglio a mano che una donna ha portato a bordo: adesso, per lei, scatterà la denuncia per mancata osservanza delle norme di sicurezza sulla navigazione aerea.

Le testimonianze dei passeggeri

Anche se questo tipo di spray può essere venduto liberamente, non si deve assolutamente portare a bordo di un aereo vista la sua pericolosità e quello che può causare come è avvenuto sul volo Ryanair dalla Lombardia alla Puglia. È stato direttamente il comandante dell'aereo a segnalare l'accaduto alle forze di polizia. " L’aria era diventata irrespirabile e si è diffuso il panico. Le persone si sono accalcate dalle file centrali verso la testa e la coda dell’aereo, nonostante i vani tentativi delle assistenti di volo di mantenere l’ordine ", ha raccontato su Facebook Marco Fumarola, tra i passeggeri del volo, aggiungendo che il tutto è avvenuto nel corso di una turbolenza in quota. " Mi chiedo come un dispositivo considerato un’arma o comunque uno strumento per stordire sia potuto passare ai controlli di sicurezza" .

"Panico generale"