Borse schermate per rubare: il trucco dei ladri peruviani

Utilizzavano una borsa di carta artificialmente schermata con una pellicola d'alluminio e del nastro adesivo. Con quell'espediente artigianale (e truffaldino) due peruviani di 18 e 25 anni compivano furti in negozi d'abbigliamento a Milano, riuscendo a eludere i sistemi antitaccheggio. A scoprirli e arrestarli sono stati gli agenti della 6^ sezione "Contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile milanese, intervenuti lunedì scorso - 11 settembre - dopo aver osservato alcuni comportamenti sospetti all'esterno di una boutique nel centro città.

Attorno alle 19, gli agenti avevano infatti notato i due uomini che, dopo aver sostato con fare sospetto all'esterno di un negozio di abbigliamento in via Ponte Vetero, si dirigevano in via Broletto per recarsi poi in un negozio di abbigliamento sportivo in via Torino. All'interno dell'attività commerciale, secondo quanto accertato, gli stranieri avevano rubato quattro cappelli da baseball senza farsi scoprire dai commessi. Il controllo dei poliziotti era scattato subito all'esterno del negozio: i cappelli da 42euro l'uno erano proprio nella borsa tenuta in mano dal 18enne. Una borsa particolare, come accennato, "foderata" artificialmente con una pellicola d'alluminio e con del nastro adesivo per renderla resistente alle apparecchiature antitaccheggio.

Lunedì pomeriggio, gli #agenti della #SquadraMobile hanno arrestato due cittadini peruviani, di 18 e 25 anni, per #furto aggravato in concorso. Avevano rubato in negozi del centro capi d'abbigliamento costosi usando delle borse schermate. #essercisempre @poliziadistato pic.twitter.com/4NxynKxoZG — Questura di Milano (@Questura_MI) September 13, 2023

Nello zaino del 25enne, invece, gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto una borsa a tracolla anch'essa schermata, con all'interno due polo da 460 euro di una nota casa di moda e altri capi di abbigliamento con i cartellini del prezzo ancora attaccati. Compiendo una facile verifica, i poliziotti si sono recati in via Monte Napoleone, dove il direttore di una boutique di moda ha confermato di aver subito il furto delle due maglie proprio a metà di quel pomeriggio. I due peruviani, con precedenti di polizia e irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso.

L'episodio racconta ancora una volta di una città attraversata ormai con frequenza da fenomeni di questo tipo, come peraltro attestato dall'allarme che nei mesi scorsi avevano lanciato i negozianti. Denunciando un aumento dei casi di microcliminalità, gli esercenti di Milano e area metropolitanana avevano parlato proprio di un aumento dei furti all'interno dei centri commerciali.