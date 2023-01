Boss della camorra convertito all’Islam: "Così mi sono salvato dalla tortura"

A salvarlo è stata la conversione alla religione islamica. Il narcotrafficante napoletano Bruno Carbone, sulla cui testa pesa una condanna a venti anni di carcere per spaccio di droga, oggi è un testimone di giustizia. La sua vita, soprattutto negli ultimi anni, è stata rocambolesca. La sua permanenza nei Paesi arabi si è rivelata un’odissea. Dopo gli agi di Dubai, il boss ha dovuto fare i conti con la dura prigionia dei miliziani jiadisti, i quali lo hanno catturato nel territorio tra la Turchia e la Siria, dove Carbone operava i suoi affari illeciti.

La conversione all’Islam

Il carcere jiadista, in un primo momento, lo ha messo a dura prova. Il narcotrafficante avrebbe subito torture fisiche e minacce psicologiche, fino a quando non ha deciso di abbracciare la religione islamica, in un primo momento per una questione di comodo, ma successivamente in maniera convinta. È stato lo stesso Carbone a confermarlo ai carabinieri, che lo hanno tratto in arresto in Italia dopo l’intervento degli apparati investigativi italiani, i quali hanno lavorato sodo per farlo liberare dal gruppo jiadista. “Mi sono spacciato per ucraino – ha dichiarato al quotidiano Il Mattino il boss – conoscendo certi equilibri, è stata una mossa vincente; poi ho chiesto il Corano. Mi è servito ad evitare un trattamento disumano. Da quel momento in poi, niente torture e sevizie, all’interno della cella, come se avessi avuto un trattamento di riguardo” .

Il rilascio