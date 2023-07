Botte alla ragazza in mezzo alla strada. Il video choc della violenza

Choc a Posillipo, noto quartiere di Napoli, dove una ragazza è stata brutalmente picchiata in mezzo alla strada dal ragazzo che si trovava insieme a lei. La scena è stata naturalmente notata da alcuni passanti, che non hanno esitato a intervenire per difendere la giovane, dando inizio a uno scontro.

L'episodio

Il video delle violenze, ripreso da uno dei presenti, ha fatto rapidamente il giro del web, fino ad arrivare al deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli, che ha pubblicato un duro post sulla propria pagina Facebook.

Purtroppo non si conoscono molti dettagli della vicenda. Secondo quanto riportato, la scena si è verificata in via Orazio, una delle strade più frequentate di Napoli. Nel filmato si vede chiaramente un ragazzo e una ragazza che discutono davanti a un'auto, una Smart. A un certo punto il ragazzo passa alle mani, mollando un forte ceffone alla sua compagna. Uno scatto di rabbia che prosegue, dato che arrivano anche altri colpi, uno dietro l'altro. Il tutto di fronte agli occhi attoniti di altre persone, anche di chi sta riprendendo con il cellulare, tanto che si sente un'altra donna dire: " No, ma io scendo... scendo ".

La voglia di correre in aiuto della ragazza aggredita è tanta e in effetti c'è chi interviene. Mentre la coppia entra nella Smart, arrivano infatti tre uomini, seguiti anche da altre persone, che cominciano a prendere a calci la vettura, rivolgendosi al ragazzo violento. " Oh! Oh! Ma che fai? Non ti devi permettere! ". Hanno visto i colpi sferrati alla ragazza e sono furibondi.

Alla fine il ragazzo dentro l'auto esce e affronta le persone accorse per aiutare la giovane. In breve la situazione degenera, tanto che nasce un'accesa lite, con insulti e provocazioni. Alla fine gli uomini si allontanano, richiamati anche dalle donne che sono con loro, ma la giovane aggredita non scende dalla Smart. Resta dentro la vettura, in attesa che il compagno violento torni da lei.

L'intervento di Borrelli