Bozzetti: "Auto Classica celebra tradizione, passione e innovazione italiana"

“L’apertura di Milano Autoclassica celebra pienamente il saper fare italiano: le auto esposte raccontano la nostra storia, testimoniano creatività, ingegno e quella capacità di costruire che ha reso il nostro Paese un precursore nella tecnologia e nell’innovazione del settore. Autoclassica non è soltanto una manifestazione che vede 350 espositori e oltre tremila auto in mostra, ma è un luogo di incontro tra appassionati, professionisti e cultori della bellezza meccanica, uno spazio in cui passato e futuro della tecnologia dialogano e si incontrano”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano commenta così l’apertura della manifestazione aperta in Fiera Milano fino a domenica 23 novembre che ha richiamato fin dal primo giorno migliaia di appassionati delle quattro ruote.

“Si tratta di un appuntamento importante, capace di attirare anche visitatori stranieri e che per questo avrà il supporto di Fondazione Fiera Milano anche in un’ottica di ulteriore internazionalizzazione, visto l’amore che i motori suscitano in tutto il mondo” aggiunge Bozzetti, sottolineando la presenza di Fondazione a questa edizione con l’esposizione della sua Fiat Torpedo 2800, l’auto di rappresentanza che negli anni ha accompagnato capi di Stato, ministri e molte figure illustri, "testimonianza concreta del legame tra la nostra storia e il mondo dei motori".

In questi giorni Milano è la capitale per tutti gli appassionati del settore che in Fiera spazia dalle vetture storiche a quelle classiche fino alle sportive oltre alle proposte di musei e case automobilistiche, il mercato dei ricambi, editoria di settore, "automobilia" e modellismo a cui si aggiungono il