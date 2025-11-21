Leggi il settimanale
Bozzetti: "Auto Classica celebra tradizione, passione e innovazione italiana"

Il presidente di Fondazione Fiera Milano all'apertura della manifestazione aperta fino a domenica dove espone la sua storica Fiat Torpedo 2800: "Sosterremo l'internazionalizzazione di questo evento che richiama anche i visitatori stranieri"

“L’apertura di Milano Autoclassica celebra pienamente il saper fare italiano: le auto esposte raccontano la nostra storia, testimoniano creatività, ingegno e quella capacità di costruire che ha reso il nostro Paese un precursore nella tecnologia e nell’innovazione del settore. Autoclassica non è soltanto una manifestazione che vede 350 espositori e oltre tremila auto in mostra, ma è un luogo di incontro tra appassionati, professionisti e cultori della bellezza meccanica, uno spazio in cui passato e futuro della tecnologia dialogano e si incontrano”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano commenta così l’apertura della manifestazione aperta in Fiera Milano fino a domenica 23 novembre che ha richiamato fin dal primo giorno migliaia di appassionati delle quattro ruote.

Auto Classica Fiera Milano

“Si tratta di un appuntamento importante, capace di attirare anche visitatori stranieri e che per questo avrà il supporto di Fondazione Fiera Milano anche in un’ottica di ulteriore internazionalizzazione, visto l’amore che i motori suscitano in tutto il mondo” aggiunge Bozzetti, sottolineando la presenza di Fondazione a questa edizione con l’esposizione della sua Fiat Torpedo 2800, l’auto di rappresentanza che negli anni ha accompagnato capi di Stato, ministri e molte figure illustri, "testimonianza concreta del legame tra la nostra storia e il mondo dei motori".

Auto Classica - super car

In questi giorni Milano è la capitale per tutti gli appassionati del settore che in Fiera spazia dalle vetture storiche a quelle classiche fino alle sportive oltre alle proposte di musei e case automobilistiche, il mercato dei ricambi, editoria di settore, "automobilia" e modellismo a cui si aggiungono il

raduno “Auto classiche & Youngtimer”, l’esposizione di vetture proposte in vendita da privati, la presenza di club e registri storici ed anche il Vintage Boat Show.
Tutte le informazioni su https://www.milanoautoclassica.com/

