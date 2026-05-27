Bozzetti premiato da Niaf per il suo impegno per la promozione dell’Italia

Il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti ha ricevuto ieri sera il prestigioso premio Niaf Italia Special Achievement in Institutional Leadership, nel corso del Gala della National Italian American Foundation svoltosi a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, in occasione della celebrazione della Lombardia come Regione d’onore della NIAF e nell'anno in cui ricorrono gli anniversari per gli 80 anni della Repubblica Italiana e i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Il riconoscimento gli è stato consegnato da uno dei due Chairman del Gala di Milano Paolo Catalfamo, alla presenza di John Calvelli Chairman di NIAF, fondazione che è la più grande e fedele rappresentante degli oltre 20 milioni di cittadini italoamericani negli Stati Uniti, di Robert Allegrini, presidente e ceo di NIAF, Andrea Delfini vicepresidente di NIAF Italia e chairman del Gala di Milano e di altri importanti esponenti del mondo imprenditoriale e della finanza italiano e americano.

“Avere ricevuto questo importante e prestigioso premio mi riempie di orgoglio e per questo voglio ringraziare NIAF e tutti i membri del board per la loro stima - ha commentato Giovanni Bozzetti -. Questo riconoscimento mi sprona in misura ancora maggiore a proseguire il mio impegno nel dialogare e tessere relazioni: la sfida, nel mondo di oggi, è anche costruire rapporti istituzionali strategici a livello internazionale nell’interesse del nostro paese e della nostra economia, promuovendo il saper fare italiano e tutto ciò che ci rende unici nel mondo. Sfida che può essere vinta anche grazie al sistema fieristico, che è da sempre uno straordinario strumento di diplomazia economica”.

Il riconoscimento è stato consegnato a Giovanni Bozzetti da Paolo Catalfamo, Presidente NIAF Italia e Chairman del Gala di Milano del NIAF, in qualità di “Presidente di Fondazione Fiera Milano ed esperto di relazioni istituzionali e internazionali” per avere

“ricoperto ruoli di rilievo nel dialogo tra imprese, istituzioni e mercati esteri”, riconoscendone “il suo contributo alla promozione dell’Italia e alla costruzione di relazioni strategiche a livello istituzionale globale”.