Brescia, automobilista travolge due pedoni a tutta velocità e fugge: il video choc

Paura sulle strade di Verolavecchia (Brescia) dove un automobilista ha investito due pedoni a tutta velocità per poi proseguire il suo tragitto, senza nemmeno fermarsi per accertarsi delle condizioni delle due vittime. L'uomo, riuscito a far perdere le sue tracce, è stato poi identificato dai carabinieri.

Il fatto, stando a quanto riportato dalle autorità locali, si è verificato nella serata dello scorso 5 gennaio in via Vittorio Veneto, a Verolavecchia. Due persone sono state letteralmente travolte dall'auto in corsa, restando ferite. Chi si trovava a bordo della vettura, però, non si è fermato, continuando il suo percorso. Rimasti a terra, i due uomini investiti sono stati poi soccorsi. Sul posto, infatti, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Inizialmente non si sapeva nulla del responsabile, riuscito ad allontarsi e a far perdere le sue tracce. Fondamentali le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Una delle telecamere aveva ripreso perfettamente l'incidente, tuttavia la scarsa qualità del video ha reso difficoltosa l'identificazione della targa e del modello dell'auto. Infine, grazie a uno specchietto retrovisore e ad alcuni frammenti appartenenti a uno dei fari e trovati sulla carreggiata, è stato possibile ottenere le informazioni necessarie.

Il campo si è ristretto fino a un individuo, presso l'abitazione del quale i carabinieri si sono recati. Lì hanno riconosciuto l'auto coinvolta nell'incidente; la vettura riportava i danni del doppio investimento.

I militari della Compagnia di Verolanuova hanno cosìun 62 enne italiano per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Per quanto riguarda i due uomini investiti, uno dovrà presto affrontare un intervento chirurgico per rimediare a una frattura del femore. L'altro, invece, non avrebbe riportato seri danni.