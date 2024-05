Brescia, baby gang accerchia e picchia un rider. Salvini: "Vigliacchi"

Scene di inaccettabile violenza che sollevano ancora una volta la pericolosità legata alle baby gang, che lungo le strade e i marciapiedi continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. Quella avvenuta a Piazza Vittoria a Brescia è l'ennessima aggressione da parte di un gruppetto di ragazzini che, secondo Corriere Brescia, sarebbe di origine straniera. La violenta comitiva se l'è presa con un rider che di sera stava svolgendo il proprio lavoro: improvvisamente lo hanno accerchiato, gettato a terra e picchiato. Poi, come se non bastasse, hanno messo nel mirino anche un uomo colpevole di essere intervenuto per cercare di aiutare il fattorino.

Il video è stato condiviso sui social e sta facendo il giro del web. Nel filmato viene immortalato il deplorevole episodio con una sequenza di immagini che in maniera inevitabile innesca un sentimento di indignazione collettiva contro la baby gang: il rider di una nota compagnia di consegna di cibo - che probabilmente da poco era sceso dal suo mezzo di spostamento per lavoro - è stato accerchiato dai giovani rabbiosi: uno di loro con un cappello lo ha placcato e lo ha fatto cadere sull'asfalto, gli altri si sono scaraventati nei suoi confronti con tanto di calci rifilati con veemenza.

Il fattorino è così finito vittima della violenza sotto gli occhi di un collega, anche lui con lo zaino in spalla. Nella parte finale del video si nota il tentativo di intervento da parte di un altro uomo, che in un primo momento era riuscito ad allontanare due ragazzini dal rider. Un gesto che ha scatenato ulteriormente l'ira dei due componenti del gruppetto, che hanno rincorso e provato a sganciare pugni e calci verso il passante che aveva provato a rendersi utile per cercare di mettere in salvo la preda dei giovani.

La vicenda è stata commentata dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilanciando il video sui propri canali social, ha puntato il dito contro quelli che ha definito " vigliacchi senza vergogna ". Il segretario della Lega ha inoltre fatto un richiamo all'importanza dell'educazione e del buon esempio che i genitori dovrebbero garantire: " Qui, oltre alle pene più dure per le baby gang, come previsto dalla legge voluta dalla Lega, servirebbe una bella lezione da parte di mamme e papà. Ma dove sono i genitori di questi teppisti? ".

Tanto ironica quanto pungente la reazione di Fabio Rolfi, leader dell'opposizione di centrodestra in Loggia, che su Instagram ha postato il filmato della violenza: " Ennesima accesa discussione in merito a chi avrà l’onore di pagarci le

pensioni". Il caso si aggiunge ai tanti precedenti in cui i cosiddetti maranza si danno appuntamento sotto i portici di Piazza Vittoria, a Brescia, e finiscono per mettere a repentaglio la quiete e l'ordine.